Πάτρα: Ματαιώνεται η χριστουγεννιάτικη εικαστική εκδήλωση στην πλατεία Γεωργίου

Από την αντιδημαρχία Πολιτισμού έγινε γνωστό, ότι η προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση εικαστικών κατασκευών στην πλατεία Γεωργίου, ματαιώνεται.

Η εκδήλωση ακυρώνεται λόγω της συμμετοχής του Δήμου της Πάτρας στο 24ωρο κλείσιμο των δήμων όλης της χώρας και της 24ωρης πανδημοσιοϋπαλλικής απεργίας στην οποία συμμετέχει το σωματείο των εργαζομένων στο δήμο της Πάτρας.

Οι κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται με αφορμή την ψήφιση στη Βουλή, του κρατικού προϋπολογισμού της φτώχειας και του πολέμου.

