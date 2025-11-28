Πάτρα: Μαθητές του 32ου Δημοτικού προσφέρουν αγάπη σε συμπολίτες μέσα από κατασκευές τους

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη και Παιδείας, Κατερίνα Σίμου.

28 Νοέ. 2025 15:16
Pelop News

Μαθητές από την Α’ και την Β’ Δημοτικού, του 32ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας, επισκέφθηκαν σήμερα το μεσημέρι στο Δημαρχείο και συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, για να προσφέρουν την αγάπη τους σε συμπολίτες μας μέσα από δικές τους κατασκευές.

Οι μικροί μαθητές, εκπροσωπώντας όλους τους συμμαθητές τους, ήρθαν στο Δημαρχείο, για να προσφέρουν κάρτες με ευχές, που δημιούργησαν οι ίδιοι και θα μοιραστούν στις Δομές του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου και στους συμμετέχοντες συμπολίτες μας στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.

Τα παιδιά, που ήρθαν μαζί με τους γονείς τους και τις εκπαιδευτικούς τους, Χριστίνα Στασινοπούλου, Ιωάννα Κωνσταντοπούλου, Έλενα Δαβέτα και τον διευθυντή του σχολείου, Κωνσταντίνο Χριστόπουλο, θέλησαν με αυτό τον τρόπο, να δείξουν ότι σκέφτονται τους ηλικιωμένους, κυρίως, συμπολίτες μας, τον «παππού» και την «γιαγιά», όπως έγραψαν χαρακτηριστικά, που είναι μόνοι τους, και τις γιορτινές ημέρες που έρχονται δεν θέλουν να νιώθουν μόνοι.

Στην συνάντηση παραβρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι Υγείας και Πρόνοιας Βίβιαν Σαμούρη και Παιδείας, Κατερίνα Σίμου.

