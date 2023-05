Πάτρα: Με επιτυχία η πρώτη ημέρα του 2ου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του 2ου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία: “Κατανοώντας την Ανάγκη – Διερευνώντας το Κενό” στην Πάτρα.

Όπως προέκυψε, σήμερα είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου που θα προσφέρει ολιστική αντιμετώπιση στον πάσχοντα από καρκίνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι αρκετή η θεραπεία του σώματος, αν δεν συνδυάζεται και με τη θεραπεία των ψυχικών τραυμάτων, που προκαλεί η συγκεκριμένη ασθένεια.

Το θέμα αυτό αναδείχτηκε με ιδιαίτερα εύστοχο τρόπο στον πλαίσιο των εργασιών της πρώτης μέρας του διήμερου 2ου Συνεδρίου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία με θέμα «Κατανοώντας την Ανάγκη – Διερευνώντας το Κενό», που ξεκίνησε χθες στο ξενοδοχείο My Way Hotel and Events και διοργανώνεται από τον Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» Αχαΐας. Υποστηρικτές του συνεδρίου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και του Ελληνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ).

Το συνέδριο ξεκίνησε με την περιγραφή των συνθηκών αντιμετώπισης των γυναικών με καρκίνο του μαστού και οι οποίες οδήγησαν στη δημιουργία του Συλλόγου Μαστεκτομηθέντων Γυναικών. Μια πρωτοπόρος

δημιουργία για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη της γυναίκας με καρκίνο μαστού στην Ελλάδα.

Το θέμα παρουσίασε η προϊσταμένη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Μεταξά, Ιωσηφίνα Σκούρτα, υπό τον τίτλο: «Ετσι ξεκίνησαν όλα» υπό τον συντονισμό της προέδρου του Συλλόγου «Αλμα Ζωής» Αχαΐας Αγγελικής Στεφανάκη και της Παρασκευής Μιχαλοπούλου, προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου «Αλμα Ζωής».

Η κ. Σκούρτα ξεκίνησε τις περιγραφές της από τη δεκαετία του ’70. «Ημουν κοινωνική λειτουργός στο νοσοκομείο ”ΜΕΤΑΞΑ”. Τα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπίσω, ήταν ένα κουβάρι. Η διάγνωση του καρκίνου συνδεόταν με τον θάνατο, τον πόνο και τον φόβο. Η ενημέρωση της ακολουθίας γιατρός, ασθενής, οικογένεια ήταν είτε απούσα, είτε πλημμελείς πολύ μακριά φυσικά από την ιδανική.

Η οικογένεια είχε έναν υπερπροστατευτικό ρόλο και δεν επέτρεπε στον γιατρό να ανακοινώσει στη γυναίκα την ασθένειά της» και πρόσθεσε: «Ολα γίνονταν για να προληφθεί η ασθένεια. Αυτό το είχε υιοθετήσει η πλειοψηφία των γιατρών για να αντιμετωπίζουν την ασθενή. Αυτό όμως στερούσε από τη γυναίκα τη δυνατότητα έκφρασης των συναισθημάτων της. Να πενθήσει για την απώλεια του μαστού κ.ά. Οσες γυναίκες υποψιάζονταν -και πιστεύω ότι αυτό αφορούσε την πλειοψηφία-, ζούσαν βυθισμένες στην αίσθηση του αβοήθητου απ’ όλους. Μαζί με τον μαστό τους έχαναν και τον έλεγχο του εαυτού τους. Κι αυτό ήταν μία πρόκληση για την κοινωνική λειτουργό».

Η ίδια σημείωσε ότι για πολλά χρόνια η πλειοψηφία των γιατρών δεν αναγνώριζε την ανάγκη της κοινωνικής υποστήριξης της ασθενούς, η οποία γίνονταν μόνο με παραπεμπτικό γιατρού. «Οι θεραπευτικοί χειρισμοί ήταν βάρβαροι. Γίνονταν ριζικές μαστεκτομές. Ο καθαρισμός μασχάλης ήταν ένας δεύτερος ακρωτηριασμός. Μια γυναίκα αναγκάζονταν να αλλάξει τον εργασιακό της προσανατολισμό. Αλλες έπαιρναν μία πρόωρη συνταξιοδότηση αναπηρική. Ετσι φτάσαμε στη δημιουργία αυτού του Συλλόγου. Μέχρι τότε οι γυναίκες δεν εξέφραζαν σε κανέναν τα συναισθήματά τους. Η εκπαίδευση βοήθησε τις γυναίκες αυτές σταδιακά να μιλήσουν για τις φοβίες, τις ανησυχίες και τις αγωνίες τους αλλά και για τα δικαιώματά τους, ώστε στη συνέχεια να τα διεκδικήσουν και ακολούθως φυσικά να σταθούν δίπλα στις άλλες γυναίκες».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συνεδρία που ανέδειξε την αξία της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην ογκολογία, την οποία συντόνιζαν ο ψυχίατρος Σάββας Σαββόπουλος και η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καρκίνου, Καίτη Αποστολίδου.

Οι εργασίες συνεχίζονται σήμερα, 27 Μαΐου, στο My Way Hotel and Events (Λεωφ. Όθωνος-Αμαλίας 15) ενώ θα μεταδίδεται και ζωντανά (live streaming). Υποστηρικτές του συνεδρίου είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας ενώ τελεί υπό την Αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) και του Ελληνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΣΝΕ).

Το πρόγραμμα «φιλοξενεί» ως ομιλητές, κορυφαίους και έγκριτους επιστήμονες αλλά και εμπλεκόμενους με το θέμα του καρκίνου από μια ευρεία γκάμα προσώπων (πάσχοντες, ιατρούς νοσηλευτές, οικογένειες, φυσικά ψυχιάτρους, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς κλπ).

Επιδίωξη της διοργάνωσης είναι πάντα να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ογκολογικούς ασθενείς, τους οικείους τους και την κοινωνία, αλλά όχι μόνο. Για το λόγο αυτό το 2ο Συνέδριο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης στην Ογκολογία: “Κατανοώντας την Ανάγκη – Διερευνώντας το Κενό” είναι ανοικτό στο κοινό αλλά και στους επαγγελματίες υγείας, τους διαμορφωτές πολιτικών υγείας και τους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Στόχοι του συνεδρίου:

• Ανάδειξη της ψυχοκοινωνικής διάστασης του καρκίνου σε όλα τα στάδια της νόσου τόσο για τους πάσχοντες, όσο και τις οικογένειες, αλλά και τους φροντιστές τους

• Ανάδειξη της σπουδαιότητας της ψυχοκοινωνικής ογκολογίας ως σημαντικό πυλώνα της θεραπευτικής αντιμετώπισης του καρκίνου

• Συμβολή στην ενημέρωση και κυρίως στην εκπαίδευση των απασχολούμενων στον τομέα και

• Δημιουργία ενός δικτύου της ογκολογικής κοινότητας για την ψυχοκοινωνική ογκολογία

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο site του συλλόγου, almazoispatras.gr.

Τις εργασίες της 1ης ημέρας του συνεδρίου μπορείτε να παρακολουθήσετε σε video on demand εδώ.

Το live streaming μπορείτε να βρείτε εδώ: Facebook, YouTube