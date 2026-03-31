Πάτρα: Με ισχυρή στήριξη από τα μέλη η Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου – Υπερψηφίστηκε ο απολογισμός του 2025

Σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και με ενεργή συμμετοχή επαγγελματιών της τοπικής αγοράς πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου. Η υπερψήφιση του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού με ποσοστό περίπου 70% έδωσε το στίγμα της συνέχειας, αλλά και της εμπιστοσύνης στο έργο της Διοίκησης.

31 Μαρ. 2026 12:26
Pelop News

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου, με τη συμμετοχή μελών και ανθρώπων της τοπικής αγοράς, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» σε μια διαδικασία με απολογισμό, παρεμβάσεις και συζήτηση για την επόμενη ημέρα του εμπορίου.

Την έναρξη της συνέλευσης έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κατσιγιάννης, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τον απολογισμό δράσης και το έργο της Διοίκησης κατά το προηγούμενο διάστημα. Στην τοποθέτησή του στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν, επισημαίνοντας ότι, παρά τις δυσκολίες και τις πιέσεις που αντιμετωπίζει η αγορά, ο Σύλλογος διατήρησε ενεργό ρόλο και συνέχισε να λειτουργεί ως σταθερό σημείο αναφοράς για την τοπική επιχειρηματικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις παρεμβάσεις που αναπτύχθηκαν τόσο για γενικότερα ζητήματα που αφορούν τον εμπορικό κόσμο όσο και για τοπικά προβλήματα, με τον Σύλλογο να διεκδικεί ενεργό συμμετοχή στις εξελίξεις και να επιδιώκει τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως τονίστηκε, η Διοίκηση επιχείρησε να κρατήσει ανοιχτό δίαυλο παρέμβασης και πίεσης, με στόχο την προώθηση λύσεων και τη στήριξη των επαγγελματιών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεχωριστή θέση είχαν και οι δράσεις εξωστρέφειας που οργανώθηκαν μέσα στη χρονιά. Ο Εμπορικός Σύλλογος προχώρησε σε εκδηλώσεις με κοινωνικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, επιχειρώντας αφενός να ενισχύσει το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης και αφετέρου να τονώσει την τοπική αγορά και να προβάλλει την πόλη μέσα από ανοιχτές πρωτοβουλίες.

Η συζήτηση που ακολούθησε ήταν εκτενής και ουσιαστική, με επαγγελματίες και μέλη να καταθέτουν προβληματισμούς, παρατηρήσεις και προτάσεις τόσο για τα ανοιχτά ζητήματα της αγοράς όσο και για τις προοπτικές του εμπορίου το επόμενο διάστημα. Μέσα από τις τοποθετήσεις αναδείχθηκαν οι δυσκολίες της συγκυρίας, αλλά και η ανάγκη να υπάρξει σχέδιο προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την υπερψήφιση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του 2025 με ποσοστό περίπου 70%, αποτέλεσμα που καταγράφηκε ως σαφές δείγμα εμπιστοσύνης των μελών προς τη Διοίκηση και ως επιβεβαίωση της προσπάθειας που καταβλήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Εμπορικός Σύλλογος συνεχίζει το έργο του, προβάλλοντας ως βασική προτεραιότητα τη στήριξη των επαγγελματιών και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς, σε μια περίοδο που εξακολουθεί να απαιτεί παρουσία, παρεμβάσεις και σταθερή συλλογική εκπροσώπηση.

