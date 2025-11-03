Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ενημερώνει το κοινό για τη χειμερινή λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου – Επισκέψεις μόνο κατόπιν συνεννόησης.

03 Νοέ. 2025 14:38
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι ο αρχαιολογικός χώρος του Ρωμαϊκού και Μεσαιωνικού Υδραγωγείου Πατρών θα είναι επισκέψιμος μόνο κατόπιν συνεννόησης, για το χρονικό διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2025 έως και 31 Μαρτίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εφορεία για να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στα τηλέφωνα 2610 275070 και 2610 276143.

Το Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της αρχαιότητας στην περιοχή της Πάτρας, καθώς εξασφάλιζε την υδροδότηση της πόλης ήδη από τα ρωμαϊκά χρόνια και χρησιμοποιήθηκε σε μεταγενέστερες περιόδους.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων καλεί το κοινό να αξιοποιήσει τη δυνατότητα ξενάγησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προστασίας και ανάδειξης των μνημείων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
