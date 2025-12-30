Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στα Μποζαΐτικα – Ελαφρά τραυματισμένη γυναίκα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης σε κατοικία στην περιοχή των Μποζαΐτικων στην Πάτρα, κινητοποιώντας άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μέσα στο σπίτι βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία υπέστη ελαφρά εγκαύματα. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 12 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκτασή της σε γειτονικές κατοικίες.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.

