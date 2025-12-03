Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ

Σήμερα, υπεγράφη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, καθώς και εκπροσώπων της εκμισθώτριας εταιρείας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. σύμβαση μίσθωσης για τη στέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων της Πάτρας,

Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια της Πάτρας σε νέο κτίριο στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στο οικοδομικό τετράγωνο μεταξύ των οδών Γούναρη, Κανακάρη και Κανάρη. Το ακίνητο έχει τρεις ορόφους και υπόγειο, συνολικής επιφάνειας 3.724 τ.μ.

Ειδικότερα, σήμερα, υπεγράφη στο υπουργείο Δικαιοσύνης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, του γενικού γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκου, καθώς και εκπροσώπων της εκμισθώτριας εταιρείας ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. σύμβαση μίσθωσης για τη στέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων της Πάτρας,

Η σύμβαση, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υπεγράφη από την υπηρεσιακή γραμματέα του υπουργείου Βασιλική Γιαβή και τον νόμιμο εκπρόσωπο της εκμισθώτριας εταιρείας Γεώργιο Ταμπουρέα.

Η θέση του νέου κτιρίου, που θα στεγαστούν τα Διοικητικά Δικαστήρια της αχαϊκής πρωτεύουσας, είναι ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο, διευκολύνοντας την πρόσβαση τόσο των πολιτών όσο και των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων και των δικαστικών υπαλλήλων.

Παράλληλα, το κτίριο θα είναι πλήρως προσβάσιμο και σχεδιασμένο σύμφωνα με τις αρχές του καθολικού σχεδιασμού, με τρεις εισόδους για μεγαλύτερη ευελιξία και ασφάλεια, καθώς και όλες τις απαραίτητες προβλέψεις για άτομα με αναπηρία.

Ακόμη, το κτίριο θα ανακαινιστεί κατά τρόπο ώστε να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας με στόχο την πιστοποίηση LEED, δηλαδή, ενεργειακά αποδοτικά συστήματα κλιματισμού, φωτισμός LED τελευταίας γενιάς, έξυπνο σύστημα διαχείρισης κτιρίου (BMS), πλήρη παθητική και ενεργητική πυροπροστασία και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και την παράδοση του έργου τον Ιούνιο του 2027, το νέο κτίριο θα αποτελέσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο απονομής Διοικητικής Δικαιοσύνης, αντάξιο των αναγκών της πόλης και των πολιτών της Πάτρας.

Η νέα μίσθωση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των δικαστηρίων της χώρας.

15:24 Πάτρα: Μεταφέρονται τα Διοικητικά Δικαστήρια στο παλιό κτίριο του ΟΤΕ
