Πάτρα: «Μια (?) Γυναίκα Μόνη» στο Λιθογραφείον – Η ΘΟΕΠΠ επιστρέφει με Φράνκα Ράμε

Νέο θεατρικό ραντεβού με το πατρινό κοινό δίνει η Θ.Ο.Ε.Π.Π., η οποία μπαίνει δυναμικά στην Άνοιξη του 2026 παρουσιάζοντας τη νέα της παραγωγή «Μια (?) Γυναίκα Μόνη», από την Παρασκευή 6 Μαρτίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, στο Θέατρο Λιθογραφείον (Μαίζωνος 172Β).

Η παράσταση, σε επεξεργασία κειμένου και σκηνοθεσία της Αναστασία Ντρίζη, αποτελεί σκηνική σπουδή πάνω σε έργο της Φράνκα Ράμε και εστιάζει στη γυναικεία εμπειρία, μακριά από απλουστευτικές αντιπαραθέσεις.

Όπως σημειώνει η σκηνοθέτις, δεν πρόκειται για έργο που καταδικάζει τους άνδρες ή εξιδανικεύει τις γυναίκες, αλλά για μια θεατρική κατάθεση που δίνει φωνή στους ρόλους που συχνά επιβάλλονται από τη γέννηση. Το κείμενο φωτίζει μορφές σωματικής, ψυχολογικής, λεκτικής και νοητικής βίας και θέτει το ερώτημα της λύτρωσης και της προσωπικής αφύπνισης.

Επί σκηνής εμφανίζονται, με αλφαβητική σειρά, οι Μάσιγκα Αδαμοπούλου, Μαριετίνα Βαρβαρίγου, Αγγελική Κολυπέρα, Σοφία Παπαδοπούλου, Γεωργία Τζιώρα και Τατιάνα Τσάλεζα.

Βοηθός σκηνοθέτη είναι ο Χρήστος Αβραντινής, τη μουσική και τα ηχητικά υπογράφει ο D Max, τον σχεδιασμό και χειρισμό φωτισμού ο Χρήστος Σταθόπουλος, ενώ τις φωτογραφίες και την επιμέλεια αφίσας η Κική Κατσίγιαννη. Σκηνικά και κοστούμια φέρουν την υπογραφή της παραγωγής της Θ.Ο.Ε.Π.Π.

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 6-7-8, 20-21-22 και 27-28-29 Μαρτίου 2026. Ώρες έναρξης: Παρασκευή και Σάββατο στις 21:15 και Κυριακή στις 20:00.

Η γενική είσοδος ανέρχεται στα 12 ευρώ, ενώ το μειωμένο εισιτήριο (φοιτητές, άνεργοι, ΑμεΑ, άνω των 65 και ομάδες άνω των οκτώ ατόμων) στα 10 ευρώ. Οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με ατέλεια εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν υποχρεωτικής κράτησης.

Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6978 254 591.

