Πάτρα: Μίνι εμπλοκή και εξελίξεις για τη μεταφορά του Πρωτοδικείου στο παλιό δημαρχείο

Ο περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας Θεοφάνης Αδαμόπουλος υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για το έργο, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο πως η μελέτη βρισκόταν στην τελική φάση. Εξι μήνες μετά, ωστόσο, η μελέτη δεν έχει ακόμη παραδοθεί.

23 Οκτ. 2025 15:32
Pelop News

Ερώτημα έθεσε προς την περιφερειακή αρχή η παράταξη «Νέα Δυτική Ελλάδα» του Σπύρου Σκιαδαρέση, στο πλαίσιο της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας σχετικά με τη στέγαση του Πρωτοδικείου Πατρών στο κτίριο όπου μέχρι πρότινος στεγάζονταν το Δημαρχείο, στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Βότση.

Ο περιφερειακός σύμβουλος Αχαΐας Θεοφάνης Αδαμόπουλος υπενθύμισε ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει την εκπόνηση της μελέτης για το έργο, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης είχε ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο πως η μελέτη βρισκόταν στην τελική φάση. Εξι μήνες μετά, ωστόσο, η μελέτη δεν έχει ακόμη παραδοθεί.

Απαντώντας, ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος διευκρίνισε ότι η Περιφέρεια έχει αναλάβει, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης, να εκπονήσει τις σχετικές μελέτες. Τόνισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω του ιστορικού χαρακτήρα του κτιρίου, το οποίο απαιτεί ειδικές αδειοδοτήσεις από το υπουργείο Πολιτισμού.

«Προ ημερών λάβαμε το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, όπου συμμετέχουν το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, τα υπουργεία Πολιτισμού και Δικαιοσύνης και η Περιφέρεια» ανέφερε ο κ. Μπονάνος, προσθέτοντας πως η Περιφέρεια έχει εκφράσει ενστάσεις για ορισμένα σημεία της σύμβασης, που θεωρεί πως καθυστερούν τη διαδικασία. «Εχουμε ήδη επικοινωνήσει με τον γενικό γραμματέα Δικαιοσύνης ώστε να εξαιρεθεί το υπουργείο Πολιτισμού, καθώς δεν πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις στο εξωτερικό του κτιρίου, αλλά αναδιατάξεις στο εσωτερικό. Σύντομα θα υπάρξουν νεότερα» σημείωσε.
