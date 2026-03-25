Πάτρα: Μήνυμα ενότητας από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο στη Δοξολογία της 25ης Μαρτίου

25 Μαρ. 2026 15:48
Pelop News

Με κάθε επισημότητα τελέστηκε η Θεία Λειτουργία και η επίσημη Δοξολογία για την Επέτειος της 25ης Μαρτίου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πατρών, παρουσία των αρχών και πλήθους πιστών.

Της τελετής προεξήρχε ο Χρυσόστομος Σκλήφας, ο οποίος στο κήρυγμά του ανέδειξε τόσο τη θεολογική σημασία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου όσο και τη βαθιά εθνική διάσταση της ημέρας.

Ο Μητροπολίτης αναφέρθηκε στην πορεία του ελληνισμού από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης έως την Επανάσταση του 1821, τονίζοντας πως οι Έλληνες διατήρησαν ζωντανή την επιθυμία για ελευθερία μέσα από τέσσερις αιώνες σκλαβιάς. Όπως επεσήμανε, τα βασικά στοιχεία που ενέπνευσαν τον αγώνα ήταν η πίστη στον Θεό, η αγάπη για την πατρίδα, η ελληνική γλώσσα και παράδοση, η ομοψυχία και ο αδιάκοπος πόθος για ελευθερία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, υπενθυμίζοντας τα λόγια του προς τους μαθητές στην Πνύκα, υπογραμμίζοντας πως η ενότητα αποτέλεσε τον καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της Επανάστασης.

«Όταν είμαστε ενωμένοι κάνουμε θαύματα, όταν είμαστε διχασμένοι οδηγούμαστε στην αυτοκαταστροφή», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να εμπνέονται από τους αγώνες των προγόνων και να διαφυλάττουν την εθνική κληρονομιά.

Μετά το πέρας της Δοξολογίας, ο Σεβασμιώτατος μετέβη μαζί με τις υπόλοιπες αρχές στον χώρο της παρέλασης, όπου καταχειροκρότησε τα πολιτικά και στρατιωτικά τμήματα που παρέλασαν με άψογους σχηματισμούς. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των μαθητών, οι οποίοι έστειλαν το δικό τους μήνυμα συνέχειας της ιστορικής μνήμης και της εθνικής συνείδησης.

Η ημέρα ολοκληρώθηκε με έντονο συγκινησιακό φορτίο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της ενότητας και της ελευθερίας για τον ελληνισμό.

