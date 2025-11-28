Πάτρα: Μόνιμοι 46 εργαζόμενοι του ΚΟΔΗΠ – Δικαιώθηκαν από το Δικαστήριο

Τη μη άσκηση έφεσης και αναίρεσης κατά της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που αναγνώρισε τη μετατροπή των συμβάσεων 46 εργαζομένων του ΚΟΔΗΠ από ορισμένου σε αορίστου χρόνου, αποφάσισε ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά «μονιμοποιεί» τους εργαζομένους, οι οποίοι επί χρόνια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των κοινωνικών δομών του οργανισμού.

Οπως αναφέρει σε επιστολή του, ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΠ, Θεόδωρος Τουλγαρίδης, πρόκειται για προσωπικό με πολυετή υπηρεσία -πολλοί εργάζονται συνεχώς επί 15 έως 20 χρόνια- το οποίο προσλήφθηκε μέσω διαγωνισμών με κριτήρια ΑΣΕΠ, κυρίως μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ που καλύπτουν και τις δαπάνες μισθοδοσίας. Οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠαΜΕΑ, στο Κέντρο Κοινότητας, στο Παράρτημα Ρομά, στη Δομή Αστέγων και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο. Παρά την κρίσιμη συμβολή τους, όλα αυτά τα χρόνια υπέγραφαν διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, βιώνοντας -όπως αναφέρουν στελέχη του ΚΟΔΗΠ- «εργασιακή ομηρία και ανασφάλεια», χωρίς τα δικαιώματα που απολαμβάνουν οι μόνιμοι υπάλληλοι.

Η διοίκηση του ΚΟΔΗΠ, σε συνέχεια σειράς αποφάσεων από το 2021, επέλεξε να μην προσφύγει κατά της δικαστικής απόφασης, παρά τις ρητές προβλέψεις του «νόμου Βορίδη», που υποχρεώνει τους δήμους να ασκούν ένδικα μέσα σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Οπως τονίζεται από τον κ. Τουλγαρίδη, η επιλογή αυτή έγινε με πλήρη γνώση των συνεπειών και των πιθανών διοικητικών κινδύνων, αλλά κρίθηκε απαραίτητη «για την υπεράσπιση των δομών, των εργαζομένων και των συμπολιτών».

Η θέση της δημοτικής αρχής είναι ότι οι δήμοι πρέπει να έχουν την αυτοτέλεια να αποφασίζουν οι ίδιοι για το προσωπικό που χρειάζονται, όταν μπορούν να καλύπτουν τη μισθοδοσία από ίδιους ή εξασφαλισμένους πόρους.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Τουλγαρίδης ασκεί κριτική στις παρατάξεις της αντιπολίτευσης που δεν ψήφισαν τη μη άσκηση έφεσης. Οπως αναφέρει, η στάση τους «αποκαλύπτει ένα αντεργατικό πρόσωπο και την άρνηση ανάληψης ευθύνης», ενώ επισημαίνει πως στο πρόσφατο συνέδριο της ΚΕΔΕ, δυνάμεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξαν ψήφισμα για τη μονιμοποίηση εργαζομένων σε κοινωνικές δομές με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Η διοίκηση του ΚΟΔΗΠ δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, μόνιμες προσλήψεις και επαρκή κρατική χρηματοδότηση, τονίζοντας πως «οι κοινωνικές δομές δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς το έμπειρο προσωπικό τους». Παράλληλα, κάνει λόγο για νόμους που «περιορίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων στη σταθερή δουλειά», αλλά υπογραμμίζει ότι οι άνθρωποι «ξέρουν να παλεύουν για το δίκιο».

