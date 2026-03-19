Πάτρα: «Ναι» στο γκρέμισμα του πρώην Κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αχαΐας

Σε υψηλούς τόνους διεξήχθη η συνεδρίαση λογοδοσίας του δημοτικού συμβουλίου Πατρών, με αιχμή το μέλλον του παλαιού κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα στο παλιό λιμάνι. Ο Βασίλης Αϊβαλής έθεσε σειρά ερωτημάτων για τη διαδικασία που ακολουθείται, ενώ ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης υπερασπίστηκε την επιλογή της κατεδάφισης.

Ο κ. Αϊβαλής ανέδειξε τη σημασία του κτιρίου, που ανεγέρθηκε το 1971 ως αποτέλεσμα αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, σημειώνοντας ότι αρκετοί επιστημονικοί φορείς το θεωρούν αξιόλογο δείγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για κατεδάφιση βασίστηκε σε μελέτη που διαπιστώνει σοβαρές βλάβες, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί αποτίμηση ή ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ζήτησε ενημέρωση για το στάδιο των διαδικασιών, τα μέτρα ασφάλειας, τις πρόσφατες πυρκαγιές και τυχόν νέες γνωμοδοτήσεις ή αποφάσεις από αρμόδιους φορείς, καθώς και για την πορεία εξέτασης του αιτήματος χαρακτηρισμού του κτιρίου ως νεότερου μνημείου.

Απαντώντας, ο δήμαρχος χαρακτήρισε το κτίριο «επικίνδυνο» και «έκτρωμα», υπογραμμίζοντας ότι η κατεδάφιση είναι «επιβεβλημένη». Οπως ανέφερε, έχουν ληφθεί μέτρα περίφραξης, ωστόσο δεν μπορούν να αποτραπούν πλήρως οι είσοδοι πολιτών. Γνωστοποίησε δε, την πρώτη έγκριση από το συμβούλιο αρχιτεκτονικής Αχαΐας, σύμφωνα με την οποία η διατήρηση του κτιρίου δεν είναι βιώσιμη, λόγω φθορών, υψηλού κόστους αποκατάστασης και αρνητικής επίδρασης στην αστική συνοχή.

Ο κ. Πελετίδης τόνισε ότι εκκρεμεί η γνωμοδότηση του κεντρικού συμβουλίου Νεότερων Μνημείων, επισημαίνοντας ότι η δημοτική αρχή έχει ήδη διασφαλίσει χρηματοδότηση για την κατεδάφιση. Μάλιστα έθεσε προ των ευθυνών τους όλους όσοι εμποδίζουν τη διαδικασία και ζήτησε το ΔΣ να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια. Από την πλευρά του, ο κ. Αϊβαλής επέμεινε στην ανάγκη πρόσθετων μέτρων ασφάλειας και τήρησης όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



