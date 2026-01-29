Πάτρα: Νέα μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών «δέσμευσαν» λιμενικοί, δυο συλλήψεις ΦΩΤΟ

Στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 61 και 45 ετών, για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πατρών, την Τετάρτη 27/01/2026.

Συγκεκριμένα, κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στην ανατολική προβλήτα Ρίου Αχαΐας σε φορτηγό όχημα (ελκυστήρας/επικαθήμενο) με οδηγό τον 61χρονο, το οποίο είχε αποβιβαστεί από πλοίο της γραμμής Αντιρρίου-Ρίου, εντοπίστηκαν με τη συνδρομή των αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΕΖΚΑΛ» και «ΑΡΗΣ», επιμελώς κρυμμένες εντός του φορτίου, οι κάτωθι ποσότητες:

• 100 αεροστεγώς κλειστές πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (Skunk), συνολικού μικτού βάρους 110,725 κιλών.

• 40 πλαστικές συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (Hashish), συνολικού μικτού βάρους 21,173 κιλών.

Η αξία των ανωτέρω ναρκωτικών ουσιών εκτιμάται σε τουλάχιστον 900.000 €.

Στη συνέχεια της επιχείρησης και υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, τα ανωτέρω στελέχη εντόπισαν και συνέλαβαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων Αττικής τον 45χρονο , ο οποίος διατηρούσε αποθήκη με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών. Σε νόμιμη έρευνα που ακολούθησε στην αποθήκη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αυτοκόλλητες ετικέτες διαφόρων επωνυμιών ελληνικών και ισπανικών ετα

Η σύλληψη επετεύχθη στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ), του Γραφείου Ασφάλειας, των Ομάδων Κ9 και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου (ΔΙΔΙΝΑΛ) του Αρχηγείου ΛΣ.-ΕΛΑΚΤ και την ΠΟΔΙΝ του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

ιρειών, παραστατικά αγοράς και διακίνησης, καθώς και αποδεικτικό κατάθεσης χρηματικού ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, το φορτηγό όχημα μετά του επικαθήμενου, καθώς και τα υπόλοιπα ευρήματα.

