Πάτρα: Νέο τροχαίο στο ίδιο σημείο που είχε χάσει τη ζωή του 27χρονο παλικάρι!

Στη συμβολή της Εθνικής Οδού Πατρών- Κορίνθου και Αμερικής, όταν Ι.Χ. συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαινε διανομέας

01 Οκτ. 2025 21:56
Pelop News

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα πριν από λίγο στη συμβολή της Εθνικής Οδού Πατρών- Κορίνθου και Αμερικής, όταν Ι.Χ. συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαινε διανομέας.

Εκεί θα χτυπήσει η κακοκαιρία: «Πυρήνας ισχυρότατων καταιγίδων προσεγγίζει τη χώρα μας»

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διανομέας φέρει ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πάντωφς αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο σημείο, πριν από λίγο καιρό, είχε χάσει τη ζωή του ο 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο

Πλέον τα ακριβή αίτια του σημερινού νέου ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.
