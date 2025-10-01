Πάτρα: Νέο τροχαίο στο ίδιο σημείο που είχε χάσει τη ζωή του 27χρονο παλικάρι!

Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Πάτρα πριν από λίγο στη συμβολή της Εθνικής Οδού Πατρών- Κορίνθου και Αμερικής, όταν Ι.Χ. συγκρούστηκε με δίκυκλο στο οποίο επέβαινε διανομέας.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Μάλιστα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο διανομέας φέρει ελαφρά τραύματα και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πάντωφς αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο σημείο, πριν από λίγο καιρό, είχε χάσει τη ζωή του ο 27χρονος Δημήτρης Λιόπετας, όταν η μηχανή του συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο

Πλέον τα ακριβή αίτια του σημερινού νέου ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

