Εκεί θα χτυπήσει η κακοκαιρία: «Πυρήνας ισχυρότατων καταιγίδων προσεγγίζει τη χώρα μας»

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου για την κακοκαιρία που αναμένεται στη χώρα μας ανέφερε τα εξής:

Κλείνουν στη Ζάκυνθο τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί! Η απόφαση του Δημάρχου

«Το μείζον ζήτημα σε αυτή την κακοκαιρία θα είναι το πολύ νερό που θα πέσει και θα έχουμε αιφνίδιο κίνδυνο πλημμυρών τοπικά σε περιοχές. Έχουμε ήδη έναν οργανωμένο πυρήνα ισχυρότατων καταιγίδων στα ανοιχτά του Ιονίου. Απόψε, τις επόμενες ώρες, ο πυρήνας αυτός θα προσεγγίσει τη χώρα μας και θα φέρει ισχυρά φαινόμενα στη Δυτική Ελλάδα».

Ακόμη πρόσθεσε: «Αύριο την Πέμπτη θα σαρώσουν ολόκληρη τη χώρα. Προσοχή στα νησιά του Ιονίου, στην Πελοπόννησο και από το μεσημέρι και μετά σε περιοχές της Στερεάς Ελλάδας.

Στην Αττική υπάρχει το ενδεχόμενο ισχυρής καταιγίδα μετά το μεσημέρι της Πέμπτης (2/10/25). Ισχυρές βροχές αναμένονται επίσης στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία από την Πέμπτη μέχρι και την Παρασκευή πρωί. Η πτώση της θερμοκρασίας μπορεί να φέρει και τις πρώτες χιονοπτώσεις στις ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας».

Διαφορά μέχρι και 20 βαθμών την ίδια στιγμή, σε περιοχές της Ελλάδας

Οι παραπάνω συνθήκες αναμένεται να επηρεάσουν και τη θερμοκρασία που αύριο (2/10/25) στη Φλώρινα δε θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς Κελσίου την ίδια στιγμή που στη Ρόδο το θερμόμετρο θα δείχνει 30! Διαφορά δηλαδή έως και 20 βαθμών, την ίδια στιγμή, σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Από την Παρασκευή αναμένεται βελτίωση των καιρικών συνθηκών και το σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι καλός.

Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινόμενων

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για έντονα και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα από την Πέμπτη έως το μεσημέρι της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Πέμπτης (2-10-25) – Παρασκευής (3-10-25). Τη σημαντική αυτή επιδείνωση του καιρού θα προκαλέσουν ψυχρές αέριες μάζες στην ανώτερη ατμόσφαιρα της κεντρικής Ευρώπης που μέσω της Αδριατικής θα έρθουν στην περιοχή μας. Επισημαίνεται πως από ισχυρά φαινόμενα θα επηρεαστούν οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Πιο αναλυτικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

ε. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

στ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Β. Την Παρασκευή (3-10-25)

α. Από την αρχή της ημέρας μέχρι και το απόγευμα στα Δωδεκάνησα

β. Μέχρι το μεσημέρι στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

γ. Μέχρι και τις πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.

Έντονα και επικίνδυνα φαινόμενα στις παρακάτω περιοχές:

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως στις περιοχές Ζακύνθου, Κεφαλλονιάς) και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο την Πέμπτη μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. Στην κεντρική Μακεδονία από το απόγευμα της Πέμπτης μέχρι και τις πρωινές ώρες της Παρασκευής

γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι

δ. Στα Δωδεκάνησα την Παρασκευή από νωρίς το πρωί μέχρι το απόγευμα.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 02-10-2025

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο και πολύ γρήγορα και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα τις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές. Στα Δωδεκάνησα και την ανατολική Κρήτη ο καιρός αρχικά θα είναι αίθριος αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 20 με 21 και μόνο στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 03-10-2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά από το απόγευμα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στο βορειοδυτικό Αιγαίο βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για το Σάββατο 04-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη κεντρική και νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 05-10-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά θα αυξηθούν και μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



