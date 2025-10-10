Πάτρα: Νικολόπουλος κατά Πελετίδη και Πλέσσα για τις διαγραφές οφειλών

Καταγγελία στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Σώμα Επιθεωρητών

10 Οκτ. 2025 20:00
Σε σοβαρές καταγγελίες για οικονομικές παρατυπίες στον Δήμο Πατρέων προχώρησε ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Νέα Πάτρα» Νίκος Νικολόπουλος, καταθέτοντας αίτημα ελέγχου προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Οπως υπογραμμίζει στην καταγγελία του, κατά τις τελευταίες συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, επιβεβαιώθηκαν μαζικές διαγραφές οφειλών άνω των 11,2 εκατομμυρίων ευρώ, με οφειλές που φτάνουν πίσω έως και το 1995. Πρόκειται κυρίως για πρόστιμα ΚΟΚ και δημοτικά τέλη που παραγράφηκαν χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Π» επίκειται και μηνυτήρια αναφορά από τον Νίκο Νικολόπουλο, τόσο κατά του δημάρχου Κώστα Πελετίδη και του αρμόδιου αντιδημάρχου Διονύση Πλέσσα, ζητώντας να τους καταλογιστούν προσωπικά τα ανείσπρακτα ποσά από το 2015 και εντεύθεν, που αφορούν στα πρόστιμα για τον ΚΟΚ.

Ο κ. Νικολόπουλος κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι προχωρά σε διαγραφές με παράτυπες εισηγήσεις, χωρίς συμμετοχή της Οικονομικής Υπηρεσίας, ενώ η διαδικασία, όπως σημειώνει, φαίνεται να εξυπηρετεί κομματικούς ή πολιτικούς σκοπούς, εις βάρος των δημοτικών εσόδων.

Καταγγέλλει, επίσης, αλλοπρόσαλλη τακτική απέναντι στους πολίτες: ενώ διαγράφονται οφειλές χωρίς αιτήσεις, πολίτες που προσφεύγουν για άδικες κατασχέσεις καλούνται να αποδείξουν το αυτονόητο – ότι δεν οφείλουν. Ταυτόχρονα, ο Δήμος επιστρέφει χρήματα μετά από κατασχέσεις για παραγεγραμμένες οφειλές, προκαλώντας ταλαιπωρία στους πολίτες, ζημία στο ταμείο και κερδίζοντας αδικαιολόγητες τραπεζικές προμήθειες.

Ο κ. Νικολόπουλος τονίζει ότι η πρακτική αυτή δημιουργεί σοβαρό θεσμικό και ηθικό ζήτημα, ενώ εκτιμά ότι η συνολική ζημία για τον Δήμο μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ζητά τη λογοδοσία των υπευθύνων και καλεί τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
