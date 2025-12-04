Πάτρα: Νύχτα τρόμου για διανομέα – Τον χτύπησαν τέσσερα άτομα στην Σμύρνης για να τον ληστέψουν

Εφιαλτικές στιγμές έζησε το βράδυ της Τετάρτης ένας 52χρονος ντελιβεράς στην περιοχή της Πάτρας, όταν δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών ατόμων στην οδό Ιωνίας και Σμύρνης, με σκοπό τη ληστεία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες επιτέθηκαν στον άνδρα την ώρα που βρισκόταν με το μηχανάκι του στον δρόμο, τον χτύπησαν με κλωτσιές και μπουνιές, ενώ μάλιστα τον έριξαν κάτω μαζί με το δίκυκλο, προσπαθώντας να του αφαιρέσουν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, καθώς περίοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους και κάποιοι από αυτούς έσπευσαν να βοηθήσουν τον 52χρονο, ο οποίος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και στο σημείο έφτασαν άνδρες της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν δύο από τους δράστες, ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην επίθεση διέφυγαν και αναζητούνται από την Ασφάλεια Πατρών, που έχει αναλάβει την προανάκριση για την υπόθεση.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας από κοινού, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πατρών για τα περαιτέρω.

Το περιστατικό προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά επιθέσεων και περιστατικών βίας που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, με πολίτες να εκφράζουν φόβο και ανησυχία για την ασφάλεια στις γειτονιές τους.

