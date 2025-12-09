Πάτρα: Ο «CAVEMAN» Σωτήρης Καλυβάτσης στο Μηχανουργείο

Ο «CAVEMAN» του Rob Becker, στην Πάτρα και στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο, την Παρασκευή 19, Σάββατο 20 και Κυριακή 21/12/2025. Η κωμωδία που έγραψε προϊστορία επιστρέφει πιο αστεία από ποτέ!

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φοράει προβιά (γνωστού οίκου μόδας) και ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου για να γίνει ο σύγχρονος CAVEMAN: ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική! Είναι έτοιμος να αποδείξει ότι το αιώνιο μπρα-ντε-φερ μεταξύ άντρα και γυναίκας ξεκίνησε πολύ πριν ανακαλύψουμε το delivery, το Tik-Tok και το γάλα αμυγδάλου.

Διασκευή- Σκηνοθεσία, με ρόπαλο του Νεάντερτάλ, αναλαμβάνει ο Γιώργος Γαλίτης.

Το παγκόσμιο φαινόμενο CAVEMAN- η πιο επιτυχημένη κωμωδία για της σχέσεις των δύο φύλων- είναι εδώ, με πολύ γέλιο, αυτοσαρκασμό, συγκίνηση, χορό, τραγούδι, μπαλέτα, λιοντάρια, κροκοδείλους, ένα μοναδικό υπερθέαμα με χιλιάδες κομπάρσους και προϊστορικές αλήθειες που σπάνε κόκαλα (μαμούθ)!

Μια παράσταση που απαντά στα μεγάλα ερωτήματα:

Γιατί οι άντρες δε βρίσκουν ποτέ τα πράγματά τους;

Γιατί οι γυναίκες επιμένουν να μιλάνε για τα συναισθήματά τους… ΤΩΡΑ;

Γιατί ένας άντρας από την πολλή στοχοπροσήλωση, χάνει και το στόχο και την προσήλωση;

Γιατί η απάντηση μιας γυναίκας είναι αυτή που πάντοτε επαναπροσδιορίζει την ερώτηση;

Και, τελικά, υπάρχει ζωή μετά το γάμο;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

CAVEMAN ο Σωτήρης Καλυβάτσης / Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγρίν / Φωτισμοί: Θεόδωρος Γκόγκος

Μουσικό Ηχοτόπιο: Νίκος Ασημάκης / Βοηθός Σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα

Καλ/κή Δ/νση: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παραγωγή:NonGrataProductions

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/…/tickets/theater/caveman-periodeia/, public & στο Βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



