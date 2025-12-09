Πάτρα: Ο «CAVEMAN» Σωτήρης Καλυβάτσης στο Μηχανουργείο

Στην Πάτρα και στον Πολυχώρο Πολιτισμού, Μηχανουργείο ο «CAVEMAN», Σωτήρης Καλυβάτσης, από την Παρασκευή 19/12/2025.

Πάτρα: Ο «CAVEMAN» Σωτήρης Καλυβάτσης στο Μηχανουργείο
09 Δεκ. 2025 10:38
Pelop News

Ο «CAVEMAN» του Rob Becker, στην Πάτρα και στον Πολυχώρο Πολιτισμού Μηχανουργείο, την Παρασκευή 19, Σάββατο 20 και Κυριακή 21/12/2025. Η κωμωδία που έγραψε προϊστορία επιστρέφει πιο αστεία από ποτέ!

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φοράει προβιά (γνωστού οίκου μόδας) και ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου για να γίνει ο σύγχρονος CAVEMAN: ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ένας πρωτόγονος με Wi-Fi, τηλεκοντρόλ και πιστωτική! Είναι έτοιμος να αποδείξει ότι το αιώνιο μπρα-ντε-φερ μεταξύ άντρα και γυναίκας ξεκίνησε πολύ πριν ανακαλύψουμε το delivery, το Tik-Tok και το γάλα αμυγδάλου.

Διασκευή- Σκηνοθεσία, με ρόπαλο του Νεάντερτάλ, αναλαμβάνει ο Γιώργος Γαλίτης.

Το παγκόσμιο φαινόμενο CAVEMAN- η πιο επιτυχημένη κωμωδία για της σχέσεις των δύο φύλων- είναι εδώ, με πολύ γέλιο, αυτοσαρκασμό, συγκίνηση, χορό, τραγούδι, μπαλέτα, λιοντάρια, κροκοδείλους, ένα μοναδικό υπερθέαμα με χιλιάδες κομπάρσους και προϊστορικές αλήθειες που σπάνε κόκαλα (μαμούθ)!
Μια παράσταση που απαντά στα μεγάλα ερωτήματα:

Γιατί οι άντρες δε βρίσκουν ποτέ τα πράγματά τους;

Γιατί οι γυναίκες επιμένουν να μιλάνε για τα συναισθήματά τους… ΤΩΡΑ;

Γιατί ένας άντρας από την πολλή στοχοπροσήλωση, χάνει και το στόχο και την προσήλωση;

Γιατί η απάντηση μιας γυναίκας είναι αυτή που πάντοτε επαναπροσδιορίζει την ερώτηση;

Και, τελικά, υπάρχει ζωή μετά το γάμο;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

CAVEMAN ο Σωτήρης Καλυβάτσης / Διασκευή-Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλίτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ντέιβιντ Νεγρίν / Φωτισμοί: Θεόδωρος Γκόγκος

Μουσικό Ηχοτόπιο: Νίκος Ασημάκης / Βοηθός Σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα

Καλ/κή Δ/νση: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παραγωγή:NonGrataProductions

Προπώληση Εισιτηρίων: https://www.more.com/…/tickets/theater/caveman-periodeia/, public & στο Βιβλιοπωλείο «Γωνιά του Βιβλίου

Πάτρα: Ο «CAVEMAN» Σωτήρης Καλυβάτσης στο Μηχανουργείο

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:55 Ο πρώτος της σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ εξαπολύει νέα επίθεση εναντίον της και την κατηγορεί για απιστία!
23:39 Ορισμός από την UEFA για τον Τάσο Παπαπέτρου
23:23 Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;
22:56 Πατρών-Πύργου: Αποκατάσταση της κυκλοφορίας
22:47 Δημάτος: Η νίκη του Ολυμπιακού στην Αστάνα αποκτά τεράστια σημασία
22:45 Δήμος Σουλίου: Οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται
22:35 Αυστρία: Απολύθηκε γιατρός επειδή είπε ότι η μόνη θεραπεία για παχύσαρκο είναι το Άουσβιτς!
22:31 «Έχω μελανιές από τα χτυπήματα και σπασμένα δόντια», λέει ο οδηγός του λεωφορείου, που καταγγέλλει ξυλοδαρμό
22:25 Η μεγάλη κλήρωση του τζόκερ
22:15 Η κλήρωση Eurojackpot που μοιράζει 10 εκατομμύρια ευρώ!
22:11 Βενεζουέλα: Θρίλερ με τη Μασάδο λίγο πριν την απονομή του Νόμπελ Ειρήνης, παραμένει άγνωστο πού βρίσκεται
22:03 Ζελένσκι: «Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες»
21:52 Στην Ινδία παιδί «θαύμα» τριών χρονών γίνεται ο νεότερος σκακιστής που κατατάσσεται ποτέ από τη FIDE, ΒΙΝΤΕΟ
21:43 ΕΛΑΣ: Παραδόθηκε ο ένας από τους δράστες που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
21:32 Η απάντηση της Αθήνας στον Φιντάν: Η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
21:21 Σπ. Αντωνόπουλος: «Ο κόσμος να αναγνωρίσει την προσπάθεια των παιδιών»
21:11 Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
21:01 Ο Λανουά το έκανε και πάλι! Δεν σχολίασε φάσεις που φωνάζει ο Άρης, ΒΙΝΤΕΟ
20:52 FT: Ο Τραμπ έδωσε διορία στον Ζελένσκι για να απαντήσει για το σχέδιο
20:41 Η δημοσκόπηση της Prorata: Ο κόσμος «μιλά» για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ