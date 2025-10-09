Πάτρα: Ο Δήμος ξεκινά καταγραφή και εξετάσεις σε δέντρα – Το πλάνο για την αντιμετώπιση των πτώσεων

Το φαινόμενο των πτώσεων δέντρων στην Πάτρα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία το τελευταίο διάστημα, καθώς ακραία καιρικά φαινόμενα και γερασμένα δέντρα απειλούν την ασφάλεια πολιτών και περιουσιών. Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου Τάκης Πετρόπουλος, μιλώντας στον Peloponnisos FM 103,9 και την εκπομπή «Ολα Λέγονται», παρουσίασε τη στρατηγική του Δήμου για την πρόληψη και τη διαχείριση των περιστατικών.

Ο αντιδήμαρχος ανακοίνωσε ότι από το 2026 ο Δήμος Πατρέων θα θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο πρόγραμμα απογραφής και παρακολούθησης όλων των δέντρων της πόλης. Στόχος είναι να εντοπίζονται έγκαιρα όσα παρουσιάζουν κινδύνους, μέσα από ένα σύγχρονο σύστημα «ταυτότητας» για κάθε δέντρο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

⦁ ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής με πλήρη στοιχεία για κάθε δέντρο,

⦁ «ταυτότητα» με τοποθεσία, είδος και κατάσταση,

⦁ χρήση διαγνωστικών μηχανημάτων για «ενδοσκόπηση» κορμών και έλεγχο υγείας,

⦁ εργαστηριακές εξετάσεις για τη διάγνωση εσωτερικών φθορών,

⦁ άμεση επέμβαση όπου εντοπίζονται επικίνδυνα δέντρα.

«Πολλά δέντρα είναι γερασμένα και έχουν χάσει τη στατικότητά τους. Ακόμα και λάθος κλαδέματα από πολίτες μπορεί να τα αποσταθεροποιήσουν. Θέτουμε σε προτεραιότητα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα της πόλης», τόνισε ο κ. Πετρόπουλος.

Ο αντιδήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να μην επεμβαίνουν μόνοι τους στα δέντρα και να αποφεύγουν τη στάθμευση κάτω από μεγάλα ή επικίνδυνα σημεία, ειδικά σε περιόδους κακοκαιρίας. Παράλληλα, τους προέτρεψε να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες του Δήμου αν παρατηρήσουν ρωγμές ή κλίσεις σε δέντρα.

Σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο, όταν σημειωθεί ζημιά από πτώση δέντρου -όπως σε αυτοκίνητο ή οικία- οι πολίτες πρέπει να ακολουθήσουν διαδικασία αντίστοιχη με τροχαίο ατύχημα: να καλέσουν την αστυνομία για επίσημη καταγραφή, να μην πειράξουν τίποτα στο σημείο έως ότου ολοκληρωθεί η αυτοψία, να γίνει φωτογράφιση και τεκμηρίωση από τις αρχές και στη συνέχεια να υποβάλουν αίτηση αποζημίωσης στον Δήμο Πατρέων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όπως ανέφερε, ο Δήμος έχει προχωρήσει σε εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, με χαρακτηριστικό παράδειγμα αποζημίωση 3.500 ευρώ για ζημιές σε όχημα στο Νότιο Πάρκο.

Παρά την υποχρηματοδότηση και την έλλειψη προσωπικού, ο Δήμος -όπως υπογράμμισε ο αντιδήμαρχος – δίνει προτεραιότητα στις επείγουσες περιπτώσεις, όπου υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προστασία του πρασίνου και την ασφάλεια των πολιτών, γιατί το αστικό περιβάλλον είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ποιότητας ζωής στην Πάτρα» κατέληξε ο Τάκης Πετρόπουλος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



