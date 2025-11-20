Πάτρα: Ο Νικολόπουλος ζητά δημοψήφισμα για το τρένο

Η «Νέα Πάτρα» του Νίκου Νικολόπουλου προχωρά σε σκληρή ανακοίνωση, ζητώντας την άμεση διεξαγωγή δημοψηφίσματος για το κρίσιμο θέμα της διέλευσης του τρένου, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για «αυταπάτες, αντιφάσεις και χαμένες ευκαιρίες». Η παράταξη αναφέρει πως έχει έρθει «η ώρα να μιλήσουν οι πολίτες», επικαλούμενη το άρθρο 134 του Ν.4555/2018 για τοπικά δημοψηφίσματα.

Στην ανακοίνωσή της, η «Νέα Πάτρα» καταδικάζει τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη σε ραδιοφωνικό σταθμό, χαρακτηρίζοντάς τες «απαξιωτικές» προς τους Υπουργούς Κωνσταντίνο Κυρανάκη και Χρίστο Δήμα. Σύμφωνα με την παράταξη, η επίθεση του Δημάρχου «λόγω ηλικίας» δεν αποτελεί πολιτική θέση αλλά «ένδειξη αδυναμίας και απουσίας επιχειρημάτων».

Όπως υποστηρίζει η ανακοίνωση, «όταν η δημοτική αρχή δεν έχει έργο να παρουσιάσει, επιλέγει τον δρόμο της προσωπικής απαξίωσης». Παράλληλα, κατηγορεί τον κ. Πελετίδη για αντιφάσεις στη στάση του απέναντι στη χάραξη του σιδηροδρόμου. «Πριν χρόνια υποστήριζε την ανατολική διέλευση ως μοναδική ρεαλιστική λύση, ενώ σήμερα, για μικροπολιτικούς λόγους, εμφανίζεται να διεκδικεί μια υπογειοποίηση που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκάθαρα αρνηθεί να χρηματοδοτήσει», σημειώνει.

Η «Νέα Πάτρα» επισημαίνει ότι η πόλη «χάνει το τρένο» επειδή η δημοτική αρχή προτάσσει ένα «ανέφικτο και αχρηματοδότητο γραμμικό πάρκο» πάνω στην υφιστάμενη γραμμή, το οποίο χαρακτηρίζει ως «όνειρο χωρίς πόρους και χωρίς ωριμότητα».

Με δεδομένο ότι το σιδηροδρομικό έργο θα καθορίσει την Πάτρα «για τις επόμενες δεκαετίες», η παράταξη ζητά απόφαση απευθείας από τους πολίτες, μέσω δημοψηφίσματος, θέτοντας δύο ξεκάθαρα ερωτήματα:

Υπογειοποίηση που δεν χρηματοδοτείται;

Ή ανατολική διέλευση, η μοναδική ώριμη και ρεαλιστική λύση σήμερα;

«Η δημοτική αρχή της Λαϊκής Υποκρισίας δεν έχει το δικαίωμα να παίζει με το μέλλον της πόλης μας. Το δικαίωμα αυτό ανήκει στους πολίτες», αναφέρει η ανακοίνωση, υπογεγραμμένη από τον Νίκο Νικολόπουλο.

Η «Νέα Πάτρα» καταλήγει πως θα συνεχίσει «να στηρίζει όσους εργάζονται θεσμικά για τα έργα που έχει ανάγκη ο τόπος» αλλά και «να αποκαλύπτει τις αντιφάσεις και την ανευθυνότητα» της σημερινής δημοτικής αρχής.

