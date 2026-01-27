Πάτρα: Ο Τάκης Πετρόπουλος για την απώλεια Ιορδανίδη

Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, εκφράζει την θλίψη του για τον τραγικό θάνατο του πρώην διαιτητή βόλεϊ Σάββα Ιορδανίδη.

Στη συλλυπητήρια δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος αναφέρει: «Ο Σάββας Ιορδανίδης υπήρξε έντιμος, συνεπής και αγαπητός σε όλους. Ο ίδιος αγάπησε τον αθλητισμό και το βόλεϊ και αφιερώθηκε σε αυτό. Αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους διαιτητές του αθλήματος με διεθνή παρουσία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του και στην οικογένεια του βόλεϊ».

Ο Σάββας Ιορδανίδης βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο σπίτι του στο Καστελόκαμπο Πατρών, το μεσημέρι της Κυριακής25/01/2026.

