Πάτρα: Οδηγούσε χωρίς άδεια – Είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση

Αστυνομικοί της Τροχαίας Πατρών συνέλαβαν σήμερα τα ξημερώματα έναν άνδρα που οδηγούσε χωρίς άδεια, παρά το γεγονός ότι αυτή του είχε αφαιρεθεί σε παλαιότερο έλεγχο λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί όχημα ιδιοκτησίας του χωρίς να διαθέτει άδεια ικανότητας οδήγησης.

Η άδεια του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο, λόγω παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο άνδρας οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα προβλεπόμενα.

