Πάτρα – Οδός Ομήρου: Μια γειτονιά «βυθίζεται»

Οι κάτοικοι περιγράφουν τη γειτονιά σαν πεδίο φυσικής καταστροφής. Τα θεμέλια των πολυκατοικιών εκτίθενται σε σταδιακή διάβρωση, λόγω κακής διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έλλειψης τεχνικών παρεμβάσεων και χρόνιας εγκατάλειψης. «Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας.

04 Δεκ. 2025 15:00
Χθες, ένα νέο τμήμα της οδού Ομήρου, στην περιοχή της Αρόης, κατέρρευσε ξαφνικά, επιδεινώνοντας δραματικά την ήδη επικίνδυνη κατάσταση. Βαθιές ρωγμές και απότομες καθιζήσεις άνοιξαν επικίνδυνες τρύπες στο οδόστρωμα, εγκλωβίζοντας οχήματα και αφήνοντας τους κατοίκους ανήμπορους να μετακινηθούν για δουλειά ή ιατρικές ανάγκες. Η χθεσινή κατάρρευση φέρνει στην επιφάνεια τον κίνδυνο που όλοι νιώθουν καθημερινά: Οι περιουσίες τους βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

Οι κάτοικοι περιγράφουν τη γειτονιά σαν πεδίο φυσικής καταστροφής. Τα θεμέλια των πολυκατοικιών εκτίθενται σε σταδιακή διάβρωση, λόγω κακής διαχείρισης των ομβρίων υδάτων, έλλειψης τεχνικών παρεμβάσεων και χρόνιας εγκατάλειψης. «Δεν μπορούμε να βγούμε από τα σπίτια μας. Κάθε τρύπα, κάθε καθίζηση είναι παγίδα» λένε οι κάτοικοι, ενώ μητέρες ανησυχούν για τα παιδιά που περνούν καθημερινά δίπλα από επικίνδυνα ορύγματα. Οι μαθητές περνούν καθημερινά ανάμεσα σε ρωγμές και τρύπες, και οι γονείς φοβούνται ότι ένα ατύχημα είναι θέμα χρόνου.

Η κατάσταση μετρά σχεδόν 15 χρόνια, αλλά η χθεσινή καθίζηση αποδεικνύει ότι το πρόβλημα έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο. Οι ευθύνες φαίνεται να χάνουν τον δρόμο τους σε έναν φαύλο κύκλο: ο Δήμος επικαλείται έλλειψη κονδυλίων, η κεντρική κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι τα χρήματα υπάρχουν, αλλά η διαχείριση ανήκει στον Δήμο. Οι κάτοικοι αισθάνονται πως η περιοχή αντιμετωπίζεται ως δεύτερης κατηγορίας, με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής τους να υποβαθμίζονται συνεχώς.

Επιπλέον, πολλοί τονίζουν ότι η κατάσταση υποβαθμίζει και την αξία των ακινήτων τους, ενώ η φθορά των δρόμων καθιστά δυσχερή την καθημερινότητα. Κάθε βροχή εντείνει τον κίνδυνο, καθώς τα νερά εισχωρούν κάτω από το οδόστρωμα, προκαλώντας σταδιακή υποχώρηση του εδάφους και απειλώντας τα κτίρια. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι η χθεσινή κατάρρευση είναι μια προειδοποίηση: αν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, η περιοχή μπορεί να μετατραπεί σε επικίνδυνη παγίδα για τις ζωές τους.

Οπως φαίνεται, η οδός Ομήρου δεν είναι πλέον απλώς χαλασμένος δρόμος. Είναι ζωντανή απόδειξη εγκατάλειψης και απραξίας, ένας κίνδυνος που μεγαλώνει καθημερινά. Οι κάτοικοι στέλνουν μήνυμα αγωνίας και θυμού: «Ο δρόμος μας βουλιάζει. Μην αφήσετε να βουλιάξουν και οι ζωές μας μαζί του. Απαιτείται άμεση κινητοποίηση του Δήμου, καθώς κάθε καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία, θέτοντας σε κίνδυνο όχι μόνο τις περιουσίες αλλά και την ίδια μας τη ζωή».

