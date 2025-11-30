Πάτρα: Οι δηλώσεις των πολιτικών για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα ΒΙΝΤΕΟ

Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, πολιτικά πρόσωπα και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από την Πάτρα απηύθυναν δηλώσεις για τη σημασία της ημέρας, στέλνοντας μηνύματα ενότητας, ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον της πόλης

Πάτρα: Οι δηλώσεις των πολιτικών για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα ΒΙΝΤΕΟ
30 Νοέ. 2025 11:01
Pelop News

Με λαμπρότητα και ιδιαίτερη συγκίνηση κορυφώνονται στην Πάτρα οι εορτασμοί προς τιμήν του Πολιούχου της, Αγίου Ανδρέα, μια ημέρα βαθιάς πνευματικότητας αλλά και ισχυρού συμβολισμού για την πόλη. Πιστοί, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, των αρχών και της τοπικής κοινωνίας συναντώνται στο ιστορικό και θρησκευτικό κέντρο της πόλης, τιμώντας τον Απόστολο που αποτελεί σημείο αναφοράς για την ταυτότητα και την παράδοση των Πατρινών.

Στο πλαίσιο των φετινών εκδηλώσεων, πολιτικά πρόσωπα και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης από την Πάτρα απηύθυναν δηλώσεις για τη σημασία της ημέρας, στέλνοντας μηνύματα ενότητας, ελπίδας και προοπτικής για το μέλλον της πόλης. Οι τοποθετήσεις τους αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία του εορτασμού και τον ρόλο του Αγίου Ανδρέα ως πνευματικού φάρου και σημείου συνοχής για την πατραϊκή κοινωνία.

Το μήνυμα του υφυπουργού Πολιτισμού Ι. Φωτήλα

Το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη

Το μήνυμα του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριου Φαρμάκη 

Η δήλωση του δημάρχου Πατρέων Κώστα Πελετίδη 

Το άγημα των Ενόπλων Δυνάμεων

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
12:30 Ελένη Φουρέιρα για Αλμπέρτο Μποτία: «Ήταν επιλογή ζωής»
12:18 Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα
12:09 Πάτρα: Αγωνία για τον 27χρονο Κωνσταντίν Νανούση – Εξαφανίστηκε μετά την αποφυλάκισή του
12:00 Πάτρα: Ιδού γιατί αρνήθηκε η Γκίλφοϊλ να έρθει στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Ελπιδοφόρο
11:51 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Με στόχο τη νίκη οι Θεσσαλονικείς κόντρα στην πιο εντυπωσιακή ομάδα της φετινής Super League
11:39 Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Τρεις συλλήψεις
11:29 Πάτρα: Έδιναν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους – Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος
11:27 Τροχαίο στη Λούτσα: «Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε
11:18 Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση
11:09 Άρειος Πάγος: Επικύρωση ποινής σε συμβολαιογράφο για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών σε Πάτρα και Ρίο
11:01 Πάτρα: Οι δηλώσεις των πολιτικών για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα ΒΙΝΤΕΟ
10:57 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Δοκιμάζεται στο Αγρίνιο ο πρωτοπόρος μετά τη Ρεάλ
10:49 Χατζηδάκης: Οι αγροτικές επιδοτήσεις φέτος θα φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ
10:37 Πορτογαλία – Ελλάδα: Για το 2/2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η Εθνική
10:33 Ο λαμπρός εορτασμός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα μέσα από φωτογραφίες
10:22 Μητσοτάκης: «Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών»
10:07 Πάτρα – Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ