Πάτρα-Παλαιά Σφαγεία: 645 παιδιά και δεκάδες δημότες στις δράσεις πολιτιστικής κληρονομιάς Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου

Στον ρυθμό του Πατρινού Καρναβαλιού κινήθηκαν τα Παλαιά Σφαγεία το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, με τη Δομή Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Πατρέων να αναπτύσσει ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα δράσεων για μαθητές και ενήλικες, συνδυάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες, βιωματικά εργαστήρια και θεματική έκθεση μαριονέτας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για 449 μαθητές

Στο πλαίσιο της καρναβαλικής περιόδου, 56 τμήματα από δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής –συνολικά 449 παιδιά– επισκέφθηκαν τον χώρο, όπου παρακολούθησαν εκπαιδευτικά βίντεο για το Πατρινό Καρναβάλι και το Θέατρο Σκιών και συμμετείχαν σε ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα «Υπερρεαλιστικό Θέατρο Σκιών», «Κύκλωπας» και «Θέατρο Σκιών και Καρναβάλι», τα οποία έδωσαν στα παιδιά τη δυνατότητα να προσεγγίσουν δημιουργικά στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας, συνδυάζοντας παράδοση και φαντασία.

Στις σχολικές μονάδες που συμμετείχαν συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το 43ο, 34ο, 26ο, 3ο, 6ο, 45ο και 52ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, σχολεία από Ρίο, Ροΐτικα, Μαζαράκι και Ακταίο, καθώς και το Ειδικό Νηπιαγωγείο–Δημοτικό Κωφών–Βαρηκόων.

Επισκέψεις ΚΑΠΗ και εργαστήριο Origami

Το πρόγραμμα δράσεων περιλάμβανε και επισκέψεις τριών τμημάτων ΚΑΠΗ του Δήμου Πατρέων, με τη συμμετοχή συνολικά 60 ατόμων. Οι επισκέπτες παρακολούθησαν προβολές σχετικές με το Πατρινό Καρναβάλι και συμμετείχαν στο εργαστήριο «Καπέλο Origami».

Συγκεκριμένα, τον χώρο επισκέφθηκαν στις 27 Ιανουαρίου το Γ’ ΚΑΠΗ Ζαρουχλεΐκων, στις 29 Ιανουαρίου το Α’ ΚΑΠΗ Προσφυγικών και στις 30 Ιανουαρίου το Β’ ΚΑΠΗ Αγυιάς.

Έκθεση μαριονέτας στην αίθουσα Κ4

Παράλληλα, από την 1η Φεβρουαρίου έως και τις 31 Μαρτίου 2026, η αίθουσα Κ4 φιλοξενεί την έκθεση μαριονέτας «Οι Ήρωες της Φύσης σε Δράση», η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό καθημερινές, από τις 09:00 έως τις 14:00.

Μέχρι σήμερα, την έκθεση έχουν επισκεφθεί 19 τμήματα (196 παιδιά) από σχολεία και νηπιαγωγεία, μεταξύ των οποίων το Δημοτικό Σχολείο Βασιλικού, το 8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών και ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, ενώ η προσέλευση συνεχίζεται και σε συνδυασμό με τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Δομής.

Δηλώσεις συμμετοχής

Οι δράσεις της Δομής Προώθησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Σχολεία και νηπιαγωγεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα του Απριλίου μπορούν να επικοινωνούν για δήλωση συμμετοχής, ενώ υπάρχει δυνατότητα προγραμματισμένης επίσκεψης στην έκθεση μαριονέτας και εντός Μαρτίου.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 2610 361755 (κα Μπανιά Λαμπρινή) και 2610 390914 (κα Τσιόγκα Ελένη).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



