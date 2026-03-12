Πάτρα: Πάνω από 90 περιστατικά παιδικής κακοποίησης το 2025 στο ΠΓΝΠ – Ιδρύεται εξειδικευμένη μονάδα από το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ»

Ξεπέρασαν τα 90 τα περιστατικά κακοποιημένων παιδιών που αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών τη χρονιά που πέρασε. Αριθμός ο οποίος επέβαλε την ανάπτυξη εξειδικευμένης Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στον χώρο του νοσοκομείου σε συνεργασία με το Σωματείο κατά της Κακοποίησης Παιδιών «ΕΛΙΖΑ».

«Σε ένα χρόνο, το 2025, είχαμε 64 περιστατικά στα επείγοντα και 24 περιστατικά με εισαγγελικές παραγγελίες. Εμείς υπολογίζουμε το 2026 να έχουμε πλέον των 150 περιστατικών αν κρίνουμε από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα και από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Οφείλουμε ως παιδιατρική κοινότητα να αναπτύξουμε το απαιτούμενο πλαίσιο για την προστασία των παιδιών» δήλωσε στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» ο καθηγητής και διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής Γαβριήλ Δημητρίου.

Στόχος της Μονάδας αυτής, τα εγκαίνια της οποίας θα γίνουν την ερχόμενη Τρίτη 17 Μαρτίου είναι η διασφάλιση της αναγνώρισης του κινδύνου κάθε μορφής κακοποίησης / παραμέλησης σε βρέφη και παιδιά, καθώς και η προστασία ευάλωτων οικογενειών.

«Είναι πολύ σημαντικό μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα να γίνεται η σωστή διαχείριση των περιστατικών αυτών. Σε αυτό στοχεύει και η λειτουργία αυτής της Μονάδας» σημειώνει ο κ. Δημητρίου, εξηγώντας ότι στο πλαίσιο αυτής θα γίνονται τα εξής:

⦁ Εξέταση και παρακολούθηση βρεφών και παιδιών με υποψία κακοποίησης/παραμέλησης

⦁ Συντονισμός της διεπιστημονικής φροντίδας, που περιλαμβάνει όλες τις ομάδες επαγγελματιών που καλούνται να διαχειριστούν περιστατικά κακοποίησης, π.χ. ιατρός, νοσηλευτής, κοινωνικός λειτουργός, επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ιατροδικαστής, αστυνομικός, κ.ά.

⦁ Ανάπτυξη γραπτών πρωτοκόλλων/κατευθυντηρίων οδηγιών για την αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών κακοποιημένων/παραμελημένων παιδιών

⦁ Διαμόρφωση ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της κακοποίησης

⦁ Συλλογή δεδομένων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών πρόληψης και διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης/παραμέλησης παιδιών.

Η Μονάδα θα λειτουργεί καθημερινά υπό τη Διεύθυνση της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής. Από την πλευρά του, το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ», εκτός από την ανακατασκευή και διαμόρφωση του χώρου, αναλαμβάνει και τη κάλυψη του κόστους της μισθοδοσίας ενός έτους για έναν παιδίατρο – πανεπιστημιακό υπότροφο και έναν παιδοψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο (πλήρους ή μερικής απασχόλησης) που θα στελεχώσουν τη Μονάδα. Ολοι όσοι θα στελεχώσουν τη Μονάδα θα λάβουν τη σχετική εκπαίδευση στη διαχείριση περιστατικών παιδιών με υποψία κακοποίησης και παραμέλησης. Υπενθυμίζουμε ότι η δημιουργία της Μονάδας αυτής ενισχύθηκε και από τον πανελλήνιο τηλεμαραθώνιο που έγινε την περίοδο των γιορτών από τον τηλεοπτικό σταθμό ANT1.

Είναι η 5η Μονάδα που θα λειτουργήσει στη χώρα, καθώς με πρωτοβουλία του «ΕΛΙΖΑ» έχουν ιδρυθεί δύο στην Αττική, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στην Αλεξανδρούπολη.

