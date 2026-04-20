Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ

Δύο αναβαθμισμένοι χώροι παιχνιδιού παραδόθηκαν σε παιδιά και οικογένειες στην Πάτρα, καθώς ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις σε παιδικές χαρές στην πλατεία Αγίας Λαύρας και στην Κοινότητα Ελεκίστρας. Οι εργασίες εντάσσονται στον σχεδιασμό του Δήμου για παρεμβάσεις στις γειτονιές και τις δημοτικές κοινότητες της πόλης.

Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ
20 Απρ. 2026 12:58
Pelop News

Δύο παιδικές χαρές, που ανακατασκευάστηκαν το τελευταίο διάστημα, αποδόθηκαν πλέον προς χρήση στα παιδιά, ενισχύοντας τις διαθέσιμες υποδομές αναψυχής σε δύο διαφορετικά σημεία της Πάτρας.

Η πρώτη βρίσκεται στην πλατεία Αγίας Λαύρας και η δεύτερη στη Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας. Και στις δύο περιπτώσεις, οι παρεμβάσεις είχαν στόχο να διαμορφωθούν χώροι πιο σύγχρονοι, ασφαλείς και λειτουργικοί, ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν σε καλύτερες συνθήκες και οι οικογένειες να αξιοποιούν με μεγαλύτερη άνεση τους κοινόχρηστους αυτούς χώρους.

Η αναμόρφωση των παιδικών χαρών εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών στις συνοικίες και στις δημοτικές κοινότητες, με έμφαση σε έργα που συνδέονται με την καθημερινότητα των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών.

Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ

Την ίδια ώρα, επισημαίνεται ότι η φθορά των εγκαταστάσεων και η ακατάλληλη χρήση τέτοιων χώρων μπορούν να υποβαθμίσουν γρήγορα έργα που έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετούν την τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό και το μήνυμα που συνοδεύει την παράδοσή τους είναι σαφές: η προστασία και η σωστή χρήση των παιδικών χαρών δεν είναι μόνο υπόθεση του Δήμου, αλλά ευθύνη όλων.

Η δημοτική αρχή, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, σκοπεύει να συνεχίσει αντίστοιχες παρεμβάσεις και σε άλλες περιοχές της Πάτρας, με στόχο τη σταδιακή αναβάθμιση περισσότερων κοινόχρηστων χώρων που χρησιμοποιούνται καθημερινά από παιδιά και οικογένειες

 

Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ Πάτρα: Παραδόθηκαν δύο ανακαινισμένες παιδικές χαρές σε Αγία Λαύρα και Ελεκίστρα ΦΩΤΟ

