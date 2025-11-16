Πάτρα: Παράπονα πολιτών για την οδό Μεσσάτιδος στην Αρόη: «Ο δρόμος στενεύει – δεν μπορούν να περάσουν δύο αυτοκίνητα»

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις και τα παράπονα των κατοίκων της Πάτρας μέσω της «Ανοικτής Γραμμής» με τον Πολίτη της εφημερίδας Πελοπόννησος και του pelop.gr, με τους συμπολίτες να αναδεικνύουν ζητήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους.

Αυτή τη φορά, κάτοικος της Αρόης επισημαίνει έντονο πρόβλημα στην οδό Μεσσάτιδος, όπου –όπως περιγράφει– σε συγκεκριμένο σημείο ο δρόμος στενεύει τόσο πολύ που δύο οχήματα αδυνατούν να περάσουν ταυτόχρονα. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με την ίδια, είναι η δημιουργία σημαντικής κυκλοφοριακής συμφόρησης, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες, όταν οι μετακινήσεις κορυφώνονται λόγω σχολείων και εργασίας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Υπάρχει έντονο πρόβλημα στην οδό Μεσσάτιδος στην Αρόη. Σε ένα σημείο ο δρόμος στενεύει πολύ, με αποτέλεσμα δύο αυτοκίνητα να μην μπορούν να περάσουν και να δημιουργείται έντονη συμφόρηση, ειδικά τις πρωινές ώρες, σχολεία κ.λπ.»

Οι κάτοικοι ζητούν να υπάρξει παρέμβαση από τον Δήμο Πατρέων, ώστε να εξεταστεί η κατάσταση και να ληφθούν μέτρα που θα διευκολύνουν την ασφαλή και ομαλή διέλευση των οχημάτων σε μία περιοχή που –όπως αναφέρουν– αντιμετωπίζει καθημερινό κυκλοφοριακό «μπλοκάρισμα».

Η «Ανοικτή Γραμμή» συνεχίζει να λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας των πολιτών, φέρνοντας στο φως μικρά και μεγάλα προβλήματα που απαιτούν λύσεις.

