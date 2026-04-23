Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια για τον Πολιτικό Επίτροπο στον ΔΣΕ

Εκδήλωση παρουσίασης βιβλίου θα γίνει την Παρασκευή 24 Απριλίου στις 7 το απόγευμα στην Πάτρα, με επίκεντρο την ιστορική μελέτη της Φιλιώς Τόλια με τίτλο «Ο Πολιτικός Επίτροπος στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας (ΔΣΕ)».

Η παρουσίαση θα φιλοξενηθεί στο βιβλιοπωλείο της «Σύγχρονης Εποχής», στην οδό Κανακάρη 159, και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων παρακολουθούν ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας, πολιτικής δράσης και ιστορικής έρευνας.

Το περιεχόμενο του βιβλίου

Το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια εστιάζει στον θεσμό του Πολιτικού Επιτρόπου στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας, προσεγγίζοντας τον ρόλο του ως μορφή στρατιωτικού και πολιτικού καθοδηγητή. Όπως αναφέρεται και στο εξώφυλλο της έκδοσης, η μελέτη εξετάζει τη διαδρομή από τον καπετάνιο του ΕΛΑΣ στον Πολιτικό Επίτροπο του ΔΣΕ, φωτίζοντας μια κρίσιμη πτυχή της περιόδου.

Η συγγραφέας προσεγγίζει ένα φορτισμένο ιστορικά θέμα, που συνδέεται άμεσα με τη δεκαετία του ’40, την Αντίσταση, τον Εμφύλιο και τις πολιτικές και στρατιωτικές δομές της εποχής.

Η συγγραφέας θα μιλήσει στην εκδήλωση

Στην παρουσίαση θα μιλήσει η ίδια η Φιλιώ Τόλια, η οποία είναι διδάκτωρ Ιστορίας και συγγραφέας του βιβλίου. Η παρουσία της δίνει ξεχωριστό βάρος στην εκδήλωση, καθώς το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να ακούσει από την ίδια τη δημιουργό της μελέτης τη λογική, τις πηγές και τον ερευνητικό άξονα του έργου της.

Ποιοι διοργανώνουν την εκδήλωση

Η παρουσίαση πραγματοποιείται στον χώρο της «Σύγχρονης Εποχής», ενώ στο υλικό της εκδήλωσης αναφέρονται επίσης οι Οργανώσεις Αχαΐας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.

Η εκδήλωση εντάσσεται σε έναν κύκλο παρεμβάσεων και παρουσιάσεων με ιστορικό και πολιτικό περιεχόμενο, που επιχειρούν να ανοίξουν τη συζήτηση γύρω από κρίσιμες περιόδους της ελληνικής ιστορίας μέσα από βιβλία, μαρτυρίες και ιστορικές μελέτες.

