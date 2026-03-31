Πάτρα: Πάσχα με «φρένο» στην αγορά - Καθεστώς... ακινησίας και αβεβαιότητας από τους καταναλωτές

Απέχουμε λίγες μόνο ημέρες από το Πάσχα και η αγορά της Πάτρας βρίσκεται σε καθεστώς… αναμονής και ακινησίας, αφενός λόγω του πολέμου που έχει ανεβάσει τις τιμές και αφετέρου εξαιτίας της αρνητικής ψυχολογίας που έχουν επιφέρει οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Υπό κανονικές συνθήκες, αυτές τις ημέρες οι περισσότεροι καταναλωτές θα ετοιμάζονταν για τα ψώνια τους ενόψει της εορτής σε νευραλγικούς τομείς, όπως είναι εκείνοι των κρεοπωλείων και των οπωροκηπευτικών, αλλά και στις λαμπάδες, λόγω του εθίμου με τα βαφτιστήρια.

Στα οπωροκηπευτικά υπάρχουν ήδη ανατιμήσεις, όπως στις μελιτζάνες, όπου η τιμή από 1,80 έχει ανέβει στα 2,40 ευρώ το κιλό και στις ντομάτες που από 1,20 το κιλό «απογειώθηκαν» στα 2,30 ευρώ.

H «Πελοπόννησος» μίλησε με εκπροσώπους των τριών κλάδων και αυτό που εισέπραξε είναι ότι οι αυξήσεις έχουν επηρεάσει την κινητικότητα, η οποία είναι μειωμένη σε σχέση με το 2025.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Για μειωμένη κίνηση μιλά ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρεοπωλών Πάτρας, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ο οποίος, πάντως, ξεκαθάρισε ότι η τιμή του αρνιού δεν πρόκειται να αυξηθεί ιδιαίτερα.

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος τόνισε: «Θέλω πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσω ότι η τιμή του αρνιού δεν θα φτάσει τα 20 ευρώ, όπως λένε μερικοί, και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται αυτό να συμβεί στην Πάτρα. Η τιμή του αρνιού θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες, όμως θα κυμανθεί ανάμεσα στα 14-16 ευρώ το κιλό, δηλαδή λίγο πιο αυξημένη σε σχέση με πέρυσι.

Θέλω, να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για την οδηγία που έχουμε να αφαιρούμε έντερα και εντόσθια από περιοχές που είναι υπό επιτήρηση. Είναι άδικο, γιατί, για παράδειγμα, αρνιά από χώρες του εξωτερικού έρχονται χωρίς αυτή την οδηγία, ενώ από τα δικά μας αρνιά μάς υποχρεώνουν να αφαιρούμε τη συκωταριά».

ΑΒΡΑΜΗΣ

Ο Δημήτρης Αβράμης, εκ των ιδιοκτητών του κηροπλαστείου «Αβράμης», είπε: «Οσον αφορά στις τιμές, τόσο εγώ όσο και πολλοί συνάδελφοι τις έχουμε διατηρήσει στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, καθώς έχουμε προμηθευτεί πρώτες ύλες πριν από την έναρξη του πολέμου. Μετά το Πάσχα θα παραλάβουμε νέες πρώτες ύλες και, λογικά, θα υπάρξουν ανατιμήσεις».

Σε σχέση με την κίνηση που έχει καταγραφεί έως τώρα, ο πατρινός επιχειρηματίας ανέφερε ότι «εδώ και λίγες ημέρες υπάρχει κινητικότητα και πολλοί έχουν προμηθευτεί λαμπάδες, όμως η κορύφωση θα γίνει αυτή την εβδομάδα» για να προσθέσει, διευκρινιστικά: «Οι τιμές ξεκινούν από τα 2,5 ευρώ για τις απλές λαμπάδες και φτάνουν ακόμη και τα 25 ευρώ».

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στα οπωροκηπευτικά παρατηρούνται αυξήσεις τελευταία, όχι όμως λόγω του πολέμου, όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Συλλόγου Λαϊκών Αγορών Πάτρας, Αλέκος Θανόπουλος.

Ο Αλέκος Θανόπουλος ανέφερε: «Στα κηπευτικά εποχής οι τιμές είναι ίδιες με αυτές πριν από την έναρξη του πολέμου. Στα εκτός εποχής προϊόντα, όπως οι ντομάτες, οι μελιτζάνες και οι πιπεριές, καταγράφεται αύξηση της τάξης του 15%.

Εκτιμώ ότι το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος με την αύξηση των τιμών των καυσίμων θα φανεί αργότερα στον κλάδο, καθώς θα υπάρξει έλλειψη σε πολλά προϊόντα που τώρα είναι η εποχή τους να καλλιεργηθούν. Λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, φοβάμαι ότι πολλοί δεν θα προχωρήσουν σε καλλιέργειες».

