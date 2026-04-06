Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης
Σε ιδρύματα της Πάτρας θα βρεθεί αύριο, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, προκειμένου να ανταλλάξει πασχαλινές ευχές με φιλοξενούμενους, εργαζόμενους και διοικήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδοχικές επισκέψεις σε δομές φροντίδας και υγείας της πόλης.
Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι το εξής:
- 10:00 ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ (Πλ. Παντοκράτορος)
- 10:30 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ (Κορύλλων 2)
- 11:00 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ (Κων/νου Παλαιολόγου 29)
- 11:30 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
- 12:15 ΜΕΡΙΜΝΑ (Άλσος Γηροκομείου)
- 13:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Π. Κωνσταντοπούλου 11)
- 13:15 ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Αγίας Σκέπης 3).
