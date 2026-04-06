Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης

Σε ιδρύματα της Πάτρας θα βρεθεί αύριο, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, προκειμένου να ανταλλάξει πασχαλινές ευχές με φιλοξενούμενους, εργαζόμενους και διοικήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδοχικές επισκέψεις σε δομές φροντίδας και υγείας της πόλης.

06 Απρ. 2026 11:41
Pelop News

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί αύριο Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου, ιδρύματα της πόλης, για να ανταλλάξει ευχές για το Πάσχα, με τους φιλοξενούμενους, τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι το εξής:

  • 10:00 ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ   (Πλ. Παντοκράτορος)
  • 10:30 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ (Κορύλλων 2)
  • 11:00 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ   (Κων/νου Παλαιολόγου 29)
  • 11:30 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
  • 12:15 ΜΕΡΙΜΝΑ (Άλσος Γηροκομείου)
  • 13:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ  ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Π. Κωνσταντοπούλου 11)
  • 13:15 ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ  (Αγίας Σκέπης 3).

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:23 Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές με το βλέμμα σε πιθανή εκεχειρία στη Μέση Ανατολή
12:19 Τέμπη: Πατέρας θύματος απαντά για τα βίντεο και τις διαγραφές – «Δεν έχει σβηστεί τίποτα»
12:14 Στουρνάρας: Πολιτική σταθερότητα και μεταρρυθμίσεις η απάντηση στην αβεβαιότητα
12:07 Πάτρα: Νεκρός 38χρονος κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
12:05 Χίος: Έκρηξη σε χώρο κατασκευής ρουκετών – Σε σοβαρή κατάσταση τέσσερις τραυματίες
12:00 Το «Σποτ» του Ζήση Ρούμπου έρχεται στην Πάτρα και βάζει το κοινό μέσα στην παράσταση
11:57 Οδοντωτός: τρία χρόνια αδράνειας, μία απόφαση φυγής και ένα ΤΕΕ που βγαίνει μπροστά και παίρνει την πλήρη ευθύνη
11:52 Καλαμάτα: Γιατρός κατέρρευσε στην εφημερία και οι Παθολογικές έβαλαν φρένο στις εισαγωγές
11:48 Θεσσαλονίκη: Έσπασαν το αυτοκίνητο της δικηγόρου των καταδικασμένων για το revenge porn της Τούνη
11:44 Αγρίνιο: Καρέ καρέ η αεροδιάσωση του 56χρονου ορειβάτη σε απόκρημνη πλαγιά ΒΙΝΤΕΟ
11:41 Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης
11:33 Ιράν και ΗΠΑ εξετάζουν σχέδιο δύο σταδίων για εκεχειρία και συνολική συμφωνία
11:29 Πένθος για τον Μανώλη Κεφαλογιάννη: Πέθανε η μητέρα του
11:26 Αιγιάλεια: Μέχρι τις 4 Μαΐου η επικύρωση αδειών για θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ
11:21 Ηγουμενίτσα: Στο νοσοκομείο 30χρονη ανθυποπλοίαρχος μετά από πτώση σε πλοίο από την Πάτρα
11:19 Πάσχα με το βλέμμα στα αμνοερίφια: Σύσκεψη στο Μαξίμου για επάρκεια και τιμές
11:14 Σέρρες: Τηλεφώνημα για βόμβα στο γραφείο της Φωτεινής Αραμπατζή, δεν βρέθηκε μηχανισμός
11:07 Μήνυμα Μητσοτάκη με αιχμές, «καμπανάκι» και θεσμικές αλλαγές: Εισηγούμαι ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή για μετά τις εκλογές του 2027
11:00 Δυτική Ελλάδα: Στο μικροσκόπιο η διακίνηση ναρκωτικών σε ανηλίκους μετά τα νέα περιστατικά
10:58 Μέτωπο φορέων για την Καλόγρια: «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική δικαίωση»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ