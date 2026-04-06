Πάτρα: Πασχαλινές επισκέψεις Πελετίδη αύριο σε ιδρύματα της πόλης

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί αύριο Μ. Τρίτη, 7 Απριλίου, ιδρύματα της πόλης, για να ανταλλάξει ευχές για το Πάσχα, με τους φιλοξενούμενους, τους εργαζόμενους και τις διοικήσεις.

Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι το εξής:

10:00 ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ (Πλ. Παντοκράτορος)

10:30 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ (Κορύλλων 2)

11:00 ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ (Κων/νου Παλαιολόγου 29)

11:30 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

12:15 ΜΕΡΙΜΝΑ (Άλσος Γηροκομείου)

13:00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Π. Κωνσταντοπούλου 11)

13:15 ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Αγίας Σκέπης 3).

