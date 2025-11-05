Πάτρα: Πίδακες σε ύψος και με χρώμα στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων, το σχέδιο για νέα σιντριβάνια
Το σχέδιο για τα σιντριβάνια των Υψηλών Αλωνίων. Η «Π» απομόνωσε το τμήμα της μελέτης που αναφέρεται στα σιντριβάνια των Υψηλών Αλωνίων και παρουσιάζει τι θα συμβεί. Εντός του 2026 ο διαγωνισμός για την ανακατασκευή 10 αναβατήρων.
Μέσα στο προσεχές διάστημα, η πλατεία Υψηλών Αλωνίων στην Πάτρα θα αποκτήσει και πάλι το ανανεωμένο της σιντριβάνι, καθώς στις αρχές του 2026 ξεκινά ο διαγωνισμός των 520.000 ευρώ και εντός του ίδιου έτους η εκτεταμένη εργολαβία ανακατασκευής 10 σιντριβανιών της πόλης, μεταξύ αυτών και των δύο των Υψηλών Αλωνίων. Πρόκειται για μια παρέμβαση που στοχεύει όχι μόνο στην αισθητική αναβάθμιση της πλατείας, αλλά και στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων.
Οι εργασίες ξεκινούν με την πλήρη αποξήλωση της υπάρχουσας ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης και την επισκευή των οικοδομικών στοιχείων των λεκάνων, τα οποία θα υποβληθούν σε ολοκληρωμένη στεγανοποίηση ώστε να επανέλθουν σε άριστη λειτουργική κατάσταση. Στη συνέχεια, θα εγκατασταθεί νέος σύγχρονος εξοπλισμός, που περιλαμβάνει 14 μεμονωμένα ακροφύσια τύπου «κρυστάλλινος πίδακας», τα οποία θα εκτοξεύουν το νερό σε ύψος έως 2,5 μέτρων.
Το νερό θα τροφοδοτείται από ένα πολυβάθμιο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα και εξοπλισμένο με φίλτρα για προστασία από φύλλα και στερεά. Παράλληλα, για την ανακυκλοφορία του νερού στον καταρράκτη θα εγκατασταθεί μικρότερο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, με αντίστοιχα χαρακτηριστικά ασφαλείας.
Η αναβάθμιση περιλαμβάνει και τον φωτισμό, με 20 υποβρύχιους προβολείς χαμηλής τάσης που θα δίνουν τη δυνατότητα για δυναμικά εφέ φωτισμού σε κόκκινο, πράσινο, μπλε και λευκό χρώμα, αλλά και σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Εντός της άνω λεκάνης θα τοποθετηθούν επίσης δύο ειδικά ακροφύσια τύπου αφρώδους πίδακα, με δυνατότητα εκτόξευσης νερού έως 5 μέτρα και 2,9 μέτρα αντίστοιχα, δημιουργώντας εντυπωσιακά εφέ.
Για τη λειτουργία του σιντριβανιού θα χρησιμοποιηθεί μηχανικό φλοτέρ για τη ρύθμιση της στάθμης του νερού, ενώ ο ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου θα επιτρέπει τον απομακρυσμένο προγραμματισμό και παρακολούθηση μέσω cloud ή WIFI. Μέσω αυτού θα μπορούν να ρυθμίζονται οι αντλίες και τα σύνθετα εφέ φωτισμού, εξασφαλίζοντας ένα σιντριβάνι που θα λειτουργεί με ασφάλεια, οικονομία και εντυπωσιακό αποτέλεσμα.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η πλατεία Υψηλών Αλωνίων θα αποκτήσει ξανά ένα ζωντανό σημείο συνάντησης για τους Πατρινούς, συνδυάζοντας τεχνολογία, αισθητική και πρακτικότητα.
Τα υπόλοιπα σιντριβάνια που θα ανακατασκευαστούν βρίσκονται στα εξής σημεία: πλατεία Ολγας, πλατεία Αγίας Σοφίας, Οθωνος-Αμαλίας, πλατεία Ομόνοιας, πλατεία Μαρούδα, πλατεία Μπακογιάννη (Λάγγουρα), Προάστιο, Ακταίον. Τα τρία σιντριβάνια του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων έχουν ήδη ανακατασκευαστεί.
