Πάτρα: Πλήθος κόσμου στην εκδήλωση του Δήμου για τα αδέσποτα

Με πολύ κόσμο έγινε σήμερα (Κυριακή 5 Απρίλη) το πρωί, στο Πάρκο Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Πατρέων, στην Πλαζ της Αγυιάς, η ξεχωριστή εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων, που διοργάνωσε ο Δήμος με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αδέσποτων Ζώων.

Όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους τετράποδους φιλοξενούμενους του Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Πατρέων, αλλά και να υιοθετήσουν ένα φίλο ζωής, όπως ανέφερε και το κεντρικό σύνθημα της εκδήλωσης.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Διονύσης Πλέσσας, ο δημοτικός σύμβουλος και Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ «Καρναβάλι Πάτρας», Παύλος Σκούρας, οι δημοτικοί σύμβουλοι: Χρήστος Γιαννόπουλος, Νάνσυ Αγγελακοπούλου Πανουτσοπούλου, Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου, Γιώργος Μαγιάκης, η αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα αδέσποτων, Αλεξάνδρα Δημοπούλου, εργαζόμενοι του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων και του Καταφυγίου του Δήμου, εκπρόσωποι των Συλλόγων: Φιλόζωοι Εθελοντές Πάτρας, Η Πάτρα για όλα τα ζώα, Ελληνικές πατούσες, Αθλητές του Α.Σ. Ολυμπιάδας Πάτρας, Πρόσκοποι του 4ου Συστήματος Πάτρας, εθελοντές του ΙΤΥΕ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων) Πάτρας «Διόφαντος», εθελοντές του Πανεπιστημίου Πατρών, μέλη του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου και πολίτες.

Ο Δήμαρχος, Κώστας Πελετίδης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για τη δράση αυτή και όσους συμμετέχουν στο έργο για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Για να πετύχουμε, είπε, χρειάζεται η συμμετοχή όλων μας.

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Διονύσης Πλέσσας τόνισε: «Δεν περιμένουμε να έρθει η Παγκόσμια Ημέρα για να κάνουμε πράξη το ενδιαφέρον μας για τα αδέσποτα. Όλο το χρόνο προσπαθούμε. Το θέμα είναι σύνθετο. Είναι βαθιά ανθρώπινη πράξη να υιοθετήσουμε ένα αδέσποτο ζώο και να σταματήσει ο εγκλεισμός του σε καταφύγιο αδέσποτων. Εμείς με τις Υπηρεσίες μας, με τους εργαζόμενους του Δήμου και τις εθελοντικές φιλοζωικές οργανώσεις καταφέραμε πολλά ως τώρα. Το Καταφύγιο είναι χώρος προσωρινής διαβίωσης. Το κράτος μας μετέφερε αρμοδιότητες χωρίς τους απαραίτητους πόρους και το προσωπικό. Ως τώρα ξεπερνάμε εαυτούς όλοι και επιτυγχάνουμε θετικά αποτελέσματα. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε».

