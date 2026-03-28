Πάτρα: Ποιο βουλκανιζατέρ εφημερεύει την Κυριακή
Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου μας λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο 8:00–18:00. Τα Σάββατα το ωράριο είναι 8:00–15:00, ενώ κάθε Κυριακή υπάρχει ένα κατάστημα ανοιχτό για έκτακτες ανάγκες από τις 9:00 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι.
Για την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, θα εφημερεύει το κατάστημα:
ΚΑΛΥΒΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ
Διεύθυνση: Δημοκρατίας & Αράκυνθου 2
Τηλέφωνο: 2610-525434
Οι οδηγοί μπορούν να απευθύνονται στο συγκεκριμένο κατάστημα για οποιαδήποτε ανάγκη έκτακτης βλάβης ή αλλαγής ελαστικών.
