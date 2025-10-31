Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου
Δείτε αναλυτικά τα ιατρεία και τα τηλέφωνα επικοινωνίας
Το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για το διήμερο Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 (από τις 7 π.μ. του Σαββάτου έως τις 7 π.μ. της Δευτέρας) ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω ιατρούς ανά ειδικότητα, για έκτακτα περιστατικά και επείγουσες ανάγκες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
1,2 Νοεμβρίου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:
Ανδρικόπουλος Βλάσιος
Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:
Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275,26221 Πάτρα
Τηλέφωνο:6974192118
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:
Γιακουμάκης Σάββας
Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα
Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:
Μοσχωνάς Ιωάννης
Τηλέφωνα: 6977822926, 2610322094 ιατρείο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:
Πράπα Δήμητρα
Ευνάρδου 8,Ισόγειο 26331 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610630482
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:
Μαυρομμάτης Συμεών
Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6932380505
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304
ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:
Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα
Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα
Τηλέφωνα:2610275556
«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»
