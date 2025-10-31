Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου

Το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για το διήμερο Σάββατο 1 και Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025 (από τις 7 π.μ. του Σαββάτου έως τις 7 π.μ. της Δευτέρας) ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους παρακάτω ιατρούς ανά ειδικότητα, για έκτακτα περιστατικά και επείγουσες ανάγκες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

1,2 Νοεμβρίου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ:

Ανδρικόπουλος Βλάσιος

Τηλέφωνα: 6936901845, 2610621612

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης

Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6977246422

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα

Κορίνθου 275,26221 Πάτρα

Τηλέφωνο:6974192118

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΙ:

Γιακουμάκης Σάββας

Θεσσαλονίκης 35,3ος Όροφος, 26441, Πάτρα

Τηλέφωνο:2614022771, 6973429183

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ:

Μοσχωνάς Ιωάννης

Τηλέφωνα: 6977822926, 2610322094 ιατρείο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Πράπα Δήμητρα

Ευνάρδου 8,Ισόγειο 26331 Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610630482

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ:

Μαυρομμάτης Συμεών

Πατρέως 58-62, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6932380505

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή

Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο: 6939243304

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ:

Βιορμονική – Μαστοράκου Άννα

Κορίνθου 210,212,26221, Πάτρα

Τηλέφωνα:2610275556

«Ανοικτό μόνο ΣΑΒΒΑΤΟ 10 π.μ. – 2 μ.μ.»

