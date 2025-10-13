Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης

Η θαλαμηγός ήρθε από το Δυρράχιο της Αλβανίας

Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης Το σούπερ γιότ στο παλιό λιμάνι της Πάτρας
13 Οκτ. 2025 15:00
Pelop News

Είναι μια απόδειξη ο κατάπλους στο παλιό λιμάνι της Πάτρας της θαλαμηγού του εμίρη και προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχαγιάν ότι η αχαϊκή πρωτεύουσα μπορεί να προσελκύσει τουρισμό υψηλής στάθμης.

Ιδού, θα μπορούσε να πει κανείς, ο προπομπός της κρουαζιέρας για την οποία πασχίζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αλλά και εταιρείες της πόλης, που έχουν μπει στο παιχνίδι της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ

Κάναμε ρεπορτάζ. Η θαλαμηγός «YAS» του εμίρη δεν ήρθε… τυχαία στην Πάτρα. Δεν βρήκε το όποιο λιμάνι και έριξε άγκυρα. Προηγήθηκαν επαφές και μια συμφέρουσα προσφορά από το γνωστό γραφείο «Ρωμάνος Πρακτορεύσεις ΑΕ» της πόλης. Η θαλαμηγός ήρθε από το Δυρράχιο της Αλβανίας, ενώ πιο πριν ήταν στο Ναύπλιο. Στο λιμάνι της Πάτρας «έδεσε» για 15 ολόκληρες μέρες.

Η μεγαλύτερη θαλαμηγός των 141 μέτρων που κατέπλευσε ποτέ στην Πάτρα ήρθε χωρίς τον εμίρη ή κάποιους καλεσμένους του. Εχει, όμως, πλήρωμα 53 υψηλά αμειβόμενα άτομα.

Η υπάλληλος της εταιρείας «Ρωμάνος», Βάσω Γαλάνη, με εμπειρία 17 χρόνων σε αντίστοιχες εταιρείες του Πειραιά, της Καλαμάτας και του Αστακού είναι επιφορτισμένη να συνεργάζεται με τον καπετάνιο και τους αξιωματούχους της θαλαμηγού και έχει σαφή εικόνα για τα οφέλη αυτής της συνεργασίας:

«Αυτονόητο είναι ότι προκύπτουν οφέλη. Ο ελλιμενισμός συνεπάγεται λιμενικά τέλη. Οπως ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα και τρόφιμα, αφήνει χρήμα στην πόλη. Εν προκειμένω όμως, έχουμε και 53 εξοδούχους καθημερινά, που αποτελούν το πλήρωμα και είναι όλους υψηλόμισθοι. Συν φυσικά το γεγονός ότι κατέπλευσε στο λιμάνι της Πάτρας μια διάσημη θαλαμηγός…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το τελευταίο που υποστηρίζει η κ. Γαλάνη, ας κατανοήσουμε ότι συνιστά ανέξοδη διαφήμιση για την Πάτρα. Κατέπλευσε δε, αυτή η θαλαμηγός στην πόλη την κατάλληλη στιγμή. Την ώρα που συζητάμε για την κρουαζιέρα, αλλά και για την κατασκευή μαρίνας μεγάλων σκαφών. Τώρα, λοιπόν, που είναι «ζεστή» η κουβέντα ας ενταθούν οι προσπάθειες και οι συνέργειες για να βγει η Πάτρα από την «απομόνωση»…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:52 Καιρός: Ασταθείς συνθήκες με τοπικές βροχές και ομίχλη τις επόμενες ημέρες
15:44 Ξεμπλοκάρει η οικοδομή: Το ΣτΕ ανοίγει δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τα κίνητρα του ΝΟΚ
15:32 Τραγικό δυστύχημα στο Αίγιο: 87χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από σκάλα σε χωράφι
15:24 Γαλλία: Προτάσεις μομφής κατά της νέας κυβέρνησης – Κάλεσμα Μακρόν για σταθερότητα
15:17 Στη φυλακή ο Γεωργιανός που κακοποίησε με πιρούνι την έγκυο σύζυγό του
15:11 Γιώργος Αγγελόπουλος: «Η μικρού μήκους ταινία είναι ο καθρέφτης της εποχής μας» – Η συνεργασία του Φεστιβάλ Δράμας με το Welcome to UP
15:08 Τσιάρας: Οκτώβριο οι πληρωμές για βιολογικά, Νοέμβριο η βασική ενίσχυση – Ποινικές ευθύνες για παράνομους εμβολιασμούς 
15:00 Νέο φάρμακο ενισχύει θεαματικά την απώλεια βάρους χωρίς επιπλέον παρενέργειες
15:00 Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης
14:51 Ο Πάνος Ρούτσι αποκαλύπτει: «Ο Νίκος Καρβέλας ερχόταν σχεδόν κάθε βράδυ στο Σύνταγμα για να μην είμαι μόνος»
14:43 Καταδίωξη στη Φθιώτιδα μετά από απόπειρα κλοπής: Συλλήψεις δύο αδελφιών, αναζητείται συνεργός
14:35 Μαμά για πρώτη φορά η Εύα Φούσκα – Γέννησε κοριτσάκι και μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες
14:32 Θανάσης Παπαδόπουλος: Λείπει απ’ όλους μας και λείπει πολύ ο Δημήτρης Καλογερόπουλος
14:27 «Κινητό και οδήγηση δεν πάνε μαζί»: Το νέο βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. με μήνυμα οδικής ασφάλειας
14:23 Ισραήλ: Απελευθερώθηκε και ο όμηρος που αναγκάστηκε να σκάψει τον τάφο του ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Δίκη για τα «λήγοντα φίλτρα» στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χανίων: Στο πλευρό των γιατρών ασθενείς και συνάδελφοι
14:14 Μεταμφιεζόταν σε διανομέα λήστευε γυναίκες σε Κορυδαλλό και Νίκαια – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από επίθεση
14:08 ΔΕΗ Team Hellas: Η ΔΕΗ Platinum Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής έως το Los Angeles 2028
14:01 Λήστεψε οδηγό ταξί με σύριγγα: Ελεύθερος με όρους ο 35χρονος στη Θεσσαλονίκη
14:00 Πάτρα: Δεν τελείωσε η περιπέτεια με τον Κ7 – Στον Άρειο πάγο η μάχη 86 ιδιοκτητών με την Περιφέρεια για την απαλλοτρίωση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ