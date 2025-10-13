Πάτρα: Προπομπός της κρουαζιέρας ο… εμίρης

Είναι μια απόδειξη ο κατάπλους στο παλιό λιμάνι της Πάτρας της θαλαμηγού του εμίρη και προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ μπιν Σουλτάν Αλ Ναχαγιάν ότι η αχαϊκή πρωτεύουσα μπορεί να προσελκύσει τουρισμό υψηλής στάθμης.

Ιδού, θα μπορούσε να πει κανείς, ο προπομπός της κρουαζιέρας για την οποία πασχίζουν το Επιμελητήριο Αχαΐας και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Αλλά και εταιρείες της πόλης, που έχουν μπει στο παιχνίδι της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής.

ΟΧΙ ΤΥΧΑΙΑ

Κάναμε ρεπορτάζ. Η θαλαμηγός «YAS» του εμίρη δεν ήρθε… τυχαία στην Πάτρα. Δεν βρήκε το όποιο λιμάνι και έριξε άγκυρα. Προηγήθηκαν επαφές και μια συμφέρουσα προσφορά από το γνωστό γραφείο «Ρωμάνος Πρακτορεύσεις ΑΕ» της πόλης. Η θαλαμηγός ήρθε από το Δυρράχιο της Αλβανίας, ενώ πιο πριν ήταν στο Ναύπλιο. Στο λιμάνι της Πάτρας «έδεσε» για 15 ολόκληρες μέρες.

Η μεγαλύτερη θαλαμηγός των 141 μέτρων που κατέπλευσε ποτέ στην Πάτρα ήρθε χωρίς τον εμίρη ή κάποιους καλεσμένους του. Εχει, όμως, πλήρωμα 53 υψηλά αμειβόμενα άτομα.

Η υπάλληλος της εταιρείας «Ρωμάνος», Βάσω Γαλάνη, με εμπειρία 17 χρόνων σε αντίστοιχες εταιρείες του Πειραιά, της Καλαμάτας και του Αστακού είναι επιφορτισμένη να συνεργάζεται με τον καπετάνιο και τους αξιωματούχους της θαλαμηγού και έχει σαφή εικόνα για τα οφέλη αυτής της συνεργασίας:

«Αυτονόητο είναι ότι προκύπτουν οφέλη. Ο ελλιμενισμός συνεπάγεται λιμενικά τέλη. Οπως ο ανεφοδιασμός σε καύσιμα και τρόφιμα, αφήνει χρήμα στην πόλη. Εν προκειμένω όμως, έχουμε και 53 εξοδούχους καθημερινά, που αποτελούν το πλήρωμα και είναι όλους υψηλόμισθοι. Συν φυσικά το γεγονός ότι κατέπλευσε στο λιμάνι της Πάτρας μια διάσημη θαλαμηγός…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το τελευταίο που υποστηρίζει η κ. Γαλάνη, ας κατανοήσουμε ότι συνιστά ανέξοδη διαφήμιση για την Πάτρα. Κατέπλευσε δε, αυτή η θαλαμηγός στην πόλη την κατάλληλη στιγμή. Την ώρα που συζητάμε για την κρουαζιέρα, αλλά και για την κατασκευή μαρίνας μεγάλων σκαφών. Τώρα, λοιπόν, που είναι «ζεστή» η κουβέντα ας ενταθούν οι προσπάθειες και οι συνέργειες για να βγει η Πάτρα από την «απομόνωση»…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



