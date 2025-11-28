Πάτρα: Προσποιήθηκε τον υποδιοικητή Ασφάλειας, άρπαξε χιλιάδες ευρώ

Νέο περιστατικό απάτης, αυτή τη φορά σε βάρος ηλικιωμένου, στην Πάτρα, καταγγέλθηκε στην Αστυνομία με τον δράστη σύμφωνα με πληροφορίες να μη διστάζει σε επικοινωνία που είχε με το θύμα να συστήνεται με την ιδιότητα του υποδιοικητή της Ασφάλειας.

Αρχικά αγνωστος άνδρας επικοινώνησε με τον ηλικιωμένος ενημέρωνοντας πως συγγενικό του πρόσωπο προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα απαιτώντας χρήματα για να «διευθετηθεί» το θέμα. Ο ηλικιωμένος φαίνεται πως δεν πείσθηκε και έτσι ακολούθησε και δεύτερο τηλεφώνημα, αυτή τη φορά από τον «διοικητή» της Ασφάλειας, με τον άνδρα να συμφωνεί να δώσει 25.000 ευρώ και χρυσαφικά.

Τα έβαλε σε μια σακούλα και τα άφησε σε κάδο απορριμμάτων στο πρώην 409 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στην Πάτρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



