Πάτρα: Πτώση μεγάλου πεύκου στην Πλατεία Όλγας – Ευτυχώς χωρίς θύματα ΒΙΝΤΕΟ

Ευτυχώς η πλατεία είναι κλειστή λόγω των έργων και δεν υπήρχε κόσμος στο σημείο

Πάτρα: Πτώση μεγάλου πεύκου στην Πλατεία Όλγας – Ευτυχώς χωρίς θύματα ΒΙΝΤΕΟ Φωτό βίντεο Κώστας Βικάτος
06 Οκτ. 2025 15:23
Pelop News

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας στο κέντρο της Πάτρας, όταν μεγάλο πεύκο ύψους περίπου 15 μέτρων κατέρρευσε ξαφνικά στην Πλατεία Όλγας. Ευτυχώς, από την πτώση δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί ούτε ζημιές σε καταστήματα ή διερχόμενους πολίτες.

Το δέντρο, που βρισκόταν από την πλευρά της οδού Κολοκοτρώνη, έπεσε με δυνατό θόρυβο, προκαλώντας πανικό για λίγα λεπτά στους θαμώνες των παρακείμενων καταστημάτων εστίασης. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι ρίζες του ήταν σάπιες και δεν μπορούσαν πλέον να το συγκρατήσουν, ενώ το πρόσθετο βάρος από τη βροχή των προηγούμενων ημερών φαίνεται ότι επιτάχυνε την κατάρρευση — παρά το γεγονός ότι σήμερα επικρατούσε καλοκαιρία και δεν φυσούσε καθόλου.

Η πλατεία είναι περιμετρικά περιφραγμένη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη έργα ανάπλασης, τα οποία ωστόσο προχωρούν με πολύ αργούς ρυθμούς και μεγάλα διαστήματα απραξίας. Ευτύχημα αποτελεί το ότι την ώρα της πτώσης δεν υπήρχαν συνεργεία εργαζομένων ή περαστικοί στο σημείο.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανησυχητικών συμβάντων των τελευταίων εβδομάδων, όπως οι αλλεπάλληλες πτώσεις σοβάδων από παλαιά κτίρια της Πάτρας, και αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσους ελέγχους από τον Δήμο Πατρέων και το αρμόδιο Τμήμα Πρασίνου.
Πρόκειται για ένα ακόμα προειδοποιητικό σημάδι ότι απαιτείται επείγουσα συντήρηση και έλεγχος του αστικού περιβάλλοντος, πριν υπάρξουν θύματα.

