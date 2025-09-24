Πάτρα – Ριγανόκαμπος: Καθυστερήσεις λόγω τοπογραφικών για την παραχώρηση

Σχεδόν έξι μήνες μετά δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στην παραχώρηση της έκτασης.

Πάτρα - Ριγανόκαμπος: Καθυστερήσεις λόγω τοπογραφικών για την παραχώρηση
24 Σεπ. 2025 18:02
Pelop News

Ηταν αρχές Απριλίου όταν ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης είχε βρεθεί στην Αθήνα για έναν ακόμα γύρο διαπραγματεύσεων με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) σχετικά με εκτάσεις που διεκδικεί ο Δήμος για να περάσουν στην κυριότητά του και να τις αξιοποιήσει. Μετά από εκείνο το ραντεβού του Απριλίου, είχε εκδηλωθεί μια διάχυτη αισιοδοξία πως θα περνούσαν στην κατοχή του Δήμου τόσο ο πρώην σκουπιδότοπος του Ριγανόκαμπου, όσο και η κοίτη του Διακονιάρη.

Οσον αφορά την περίπτωση του Ριγανοκάμπου, μετά το αίτημα του Δήμου για ενοικίαση της έκτασης, συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές να γίνουν τα αναγκαία βήματα για να παραχωρηθεί ο πρώην σκουπιδότοπος στον Δήμο. Απαιτούνται διαδικασίες και εγκρίσεις από τα συμβούλια των φορέων, αλλά ουσιαστικά υπήρξε συμφωνία.

Σχεδόν έξι μήνες μετά δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στην παραχώρηση της έκτασης. Συγκεκριμένα, παρατηρείται καθυστέρηση για την έκταση που ο Δήμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει το Ανατολικό Πάρκο της πόλης.

Σε μια τελευταία πρόσφατη επικοινωνία του Δήμου με το ΤΑΙΠΕΔ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση παραχώρησης της έκτασης, ωστόσο το Υπερταμείο δεν είχε στη διάθεσή του τα ακριβή όρια του οικοπέδου που είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στη σύμβαση ενοικίασης της έκτασης από τον Δήμο. Επομένως, επειδή το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει τα γεωγραφικά όρια της έκτασης, δεν μπορεί και κοστολογήσει το ύψος του μισθώματος που θα απαιτήσει.

Ζητήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου να βρουν τα όρια του οικοπέδου και οι υπηρεσίες να στείλουν τα απαραίτητα τοπογραφικά, ώστε στη συνέχεια να γνωστοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και να φανεί αν θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση ή θα υπάρξει άμεση συμφωνία.

Φαίνεται πως ακόμα και για μια υπόθεση που προ μηνών έδειχνε τελειωμένη και το αμέσως επόμενο διάστημα ο Δήμος θα μπορούσε να σχεδιάσει το τι θέλει να κατασκευάσει εκεί, η ελληνική γραφειοκρατία σε συνδυασμό με διαπραγματευτικές τακτικές φέρνει νέα εμπόδια και καθυστερήσεις που όμως με τον κοινό νου μπορούν να ξεπεραστούν. Τέλος, να σημειωθεί πως με δεδομένο ότι η έκταση αποτελούσε σκουπιδότοπο στο παρελθόν, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες και εκσκαφές καθώς μόλις λίγα εκατοστά κάτω από το έδαφος υπάρχουν θαμμένα απορρίμματα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Το τεστ που (μας) αποκαλύπτει εάν θα γεράσουμε καλά
23:29 Μεγάλη ανατροπή στο σκάνδαλο στους Coldplay: Ο σύζυγος της HR ήταν στην ίδια συναυλία με την ερωμένη του!
23:21 ΗΠΑ: Έφηβος ξυλοκόπησε 66χρονο εργαζόμενο σε συναυλία ράπερ, του χτυπούσε το κεφάλι!
23:02 Σοκ στο Αγρίνιο, στα 51 της χρόνια πέθανε γνωστή ακτινολόγος
22:55 Νετανιάχου: «Δεν θα δημιουργηθεί παλαιστινιακό κράτος»
22:44 Από λοίμωξη πέθανε ο Γιώργος Σταυρόπουλος, η μάχη του μίστερ εθνικά μπούτια με το Πάρκινσον
22:37 Παύλος Ασλανίδης: Κατέθεσε νέο αίτημα για την εκταφή του παιδιού του
22:28 Οι αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών, άνοιξε η πλατφόρμα, τα δικαιολογητικά
22:19 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:12 Γιατί αφέθηκαν ελεύθεροι ο πλοίαρχος και ο Α’ μηχανικός του Blue Star Chios, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
22:01 «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία παππού. Να τα λέμε όλα η ατάκα του Βασίλη Καζούλη που θα συζητηθεί
21:52 Χριστοδουλίδης για Ερντογάν: «Κατηγόρησε άλλους για εγκλήματα που η ίδια η Τουρκία διαπράττει καθημερινά»
21:45 Ο Πάνος Κοκκινόπουλος κάνει σειρά την Πισπιρίγκου! Ποια θα την υποδοθεί
21:34 Ρούμπιο για Τραμπ: «Ο μοναδικός ηγέτης με πραγματική δυνατότητα να φέρει ειρήνη», έβαλε «πάγο» στον Ερντογάν ΒΙΝΤΕΟ
21:24 Στον Βόλο ένας 60χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την αδελφή του!
21:15 Ινδία: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών ΒΙΝΤΕΟ
21:04 «Έχει κρίσεις άγχους, δεν είναι καθόλου εύκολο», η Διονυσία Κουκίου για την κακοποίηση της ανιψιάς της στο σχολείο
20:53 Ορφανόπουλος στον Peloponnisos fm: «Το Patrathlon είναι η μεγαλύτερη γιορτή»
20:43 Θάνατος σοκ, έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου, ακρωτηρίασε το πόδι του και πέθανε από ακατάσχετη αιμοραγία!
20:37 Μακρόν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να σκληρύνει τη στάση του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ