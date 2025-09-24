Πάτρα – Ριγανόκαμπος: Καθυστερήσεις λόγω τοπογραφικών για την παραχώρηση

Ηταν αρχές Απριλίου όταν ο δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης είχε βρεθεί στην Αθήνα για έναν ακόμα γύρο διαπραγματεύσεων με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) σχετικά με εκτάσεις που διεκδικεί ο Δήμος για να περάσουν στην κυριότητά του και να τις αξιοποιήσει. Μετά από εκείνο το ραντεβού του Απριλίου, είχε εκδηλωθεί μια διάχυτη αισιοδοξία πως θα περνούσαν στην κατοχή του Δήμου τόσο ο πρώην σκουπιδότοπος του Ριγανόκαμπου, όσο και η κοίτη του Διακονιάρη.

Οσον αφορά την περίπτωση του Ριγανοκάμπου, μετά το αίτημα του Δήμου για ενοικίαση της έκτασης, συμφωνήθηκε από τις δύο πλευρές να γίνουν τα αναγκαία βήματα για να παραχωρηθεί ο πρώην σκουπιδότοπος στον Δήμο. Απαιτούνται διαδικασίες και εγκρίσεις από τα συμβούλια των φορέων, αλλά ουσιαστικά υπήρξε συμφωνία.

Σχεδόν έξι μήνες μετά δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στην παραχώρηση της έκτασης. Συγκεκριμένα, παρατηρείται καθυστέρηση για την έκταση που ο Δήμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει το Ανατολικό Πάρκο της πόλης.

Σε μια τελευταία πρόσφατη επικοινωνία του Δήμου με το ΤΑΙΠΕΔ επιβεβαιώθηκε η πρόθεση παραχώρησης της έκτασης, ωστόσο το Υπερταμείο δεν είχε στη διάθεσή του τα ακριβή όρια του οικοπέδου που είναι αναγκαίο να συμπεριληφθούν στη σύμβαση ενοικίασης της έκτασης από τον Δήμο. Επομένως, επειδή το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει τα γεωγραφικά όρια της έκτασης, δεν μπορεί και κοστολογήσει το ύψος του μισθώματος που θα απαιτήσει.

Ζητήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου να βρουν τα όρια του οικοπέδου και οι υπηρεσίες να στείλουν τα απαραίτητα τοπογραφικά, ώστε στη συνέχεια να γνωστοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και να φανεί αν θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση ή θα υπάρξει άμεση συμφωνία.

Φαίνεται πως ακόμα και για μια υπόθεση που προ μηνών έδειχνε τελειωμένη και το αμέσως επόμενο διάστημα ο Δήμος θα μπορούσε να σχεδιάσει το τι θέλει να κατασκευάσει εκεί, η ελληνική γραφειοκρατία σε συνδυασμό με διαπραγματευτικές τακτικές φέρνει νέα εμπόδια και καθυστερήσεις που όμως με τον κοινό νου μπορούν να ξεπεραστούν. Τέλος, να σημειωθεί πως με δεδομένο ότι η έκταση αποτελούσε σκουπιδότοπο στο παρελθόν, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες και εκσκαφές καθώς μόλις λίγα εκατοστά κάτω από το έδαφος υπάρχουν θαμμένα απορρίμματα.

