Πάτρα: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα ΦΩΤΟ

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του Παναγιώτη Ζέρβα, ο οποίος έφυγε αιφνιδίως από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο ένα μεγάλο κενό στον καλλιτεχνικό κόσμο της Πάτρας, αλλά και μια σπουδαία παρακαταθήκη πολιτισμού, οράματος και αφοσίωσης στην Τέχνη.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου, παρουσία συγγενών, φίλων, καλλιτεχνών και ανθρώπων του πολιτισμού, που προσήλθαν για να πουν το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια και πάθος τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία.

Ο Παναγιώτης Ζέρβας έφυγε προχθές το πρωί, έπειτα από αιφνίδια και καλπάζουσα ασθένεια, η οποία δεν κατάφερε να σβήσει το φως της δημιουργικής του διαδρομής, ούτε τη βαθιά του πίστη στη δύναμη της αισθητικής και της πνευματικής καλλιέργειας.

Ένας άνθρωπος που άνοιγε δρόμους στον πολιτισμό

Δεν υπήρξε απλώς γκαλερίστας. Υπήρξε συνοδοιπόρος καλλιτεχνών, εμπνευστής πρωτοβουλιών και άνθρωπος που άνοιγε δρόμους εκεί όπου άλλοι έβλεπαν αδιέξοδα. Από το 1999, με την ίδρυση της πρωτοποριακής Αίθουσας Τέχνης «Ζέρβας» στο Ρίο και αργότερα με τη μετεγκατάστασή της στο κέντρο της Πάτρας, δημιούργησε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού, όπου η σύγχρονη τέχνη συναντούσε τον διάλογο, τη σκέψη και το συναίσθημα.

Στο όραμά του βρήκαν στέγη μεγάλα ονόματα των εικαστικών τεχνών και του πολιτισμού, όπως οι Γιώργος Σταθόπουλος, Δημήτρης Μυταράς, Αλέκος Φασιανός, Λουδοβίκος των Ανωγείων, Κώστας Φέρρης, Νίκος Νικολάου, Βασίλης Καραβασίλης, ενώ οι δράσεις του ξεπέρασαν τα τοπικά όρια, φτάνοντας σε πόλεις της Ελλάδας και της Ευρώπης.

Πολιτισμός ως πράξη ευθύνης

Μέσα από το Zervas Art Organization, που ίδρυσε, αλλά και από τη θητεία του ως πρόεδρος της UNESCO Αχαΐας, υπηρέτησε τον πολιτισμό με συνέπεια, ευγένεια ψυχής και αίσθημα ευθύνης. Για τον ίδιο, η τέχνη δεν ήταν απλώς έκφραση, αλλά πράξη προσφοράς.

Πάντα χαμογελαστός, εξωστρεφής και πληθωρικός, είχε στο πλευρό του, σε κάθε βήμα, τη σύζυγό του Αντιγόνη Διακάτου-Ζέρβα, αφοσιωμένη συνοδοιπόρο ζωής και δημιουργίας. Τα δύο τους παιδιά, ο Μιλτιάδης και η Ειρήνη, αποτελούν τη σιωπηλή συνέχεια του έργου και της διαδρομής του.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων, τα χρήματα προσφέρθηκαν για τις ανάγκες του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πάτρας.

