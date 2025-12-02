Πάτρα: Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία του πατρινού δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου

Σε βαρύ και φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα τελέστηκε σήμερα το μεσημέρι, στις 2 μ.μ., από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου Πατρών, η κηδεία του πατρινού δημοσιογράφου Δημήτρη Χωρίτου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας, σε ηλικία 61 ετών, μετά από γενναία αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι από τον χώρο της δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης και της πολιτικής ζωής της Πάτρας και της Αχαΐας, καθώς και πλήθος πολιτών, έδωσαν το «παρών» για να τον αποχαιρετήσουν και να τιμήσουν τη μνήμη του. Σιωπηλοί, συγκλονισμένοι και με δάκρυα στα μάτια, όσοι τον γνώριζαν μίλησαν για έναν άνθρωπο με ήθος, ευθύνη, επαγγελματισμό και αυθεντική αγάπη για τη δημοσιογραφία.

Ο Δημήτρης Χωρίτος υπηρέτησε με συνέπεια, πάθος και ανιδιοτέλεια το δημοσιογραφικό λειτούργημα για δεκαετίες. Από το 1995 είχε αναλάβει την έκδοση του περιοδικού της εφημερίδας «Ημέρα», ενώ το 2000 έγινε διευθυντής σύνταξης της ίδιας εφημερίδας και το 2005 ανέλαβε αντίστοιχη θέση στην εφημερίδα «Σημερινή». Υπήρξε επίσης διευθυντής σύνταξης στην εφημερίδα «Ρεπόρτερ», παρουσιαστής τηλεοπτικών δελτίων και εκπομπών, καθώς και πολιτικός σχολιαστής σε τηλεοπτικούς σταθμούς της περιοχής, όπως το Achaia Channel, το Super B και το BEST TV. Τα τελευταία χρόνια, συνέχιζε να βρίσκεται ενεργά στο πλευρό της ενημέρωσης μέσα από τη ραδιοφωνική του εκπομπή στον Alpha Πάτρας.

Ο αποχαιρετισμός του ήταν λιτός αλλά συγκινητικός – αντάξιος ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με αξιοπρέπεια και συνέπεια την αλήθεια. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη δημοσιογραφική οικογένεια της Πάτρας και της Αχαΐας, αλλά και στη συλλογική μνήμη όσων είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



