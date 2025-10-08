Πάτρα: Σε ρυθμούς θεραπείας ο «Αγ. Ανδρέας» – Από Δεκέμβριο ο μαγνητικός

Μετά την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου, το νοσοκομείο «Αγ. Ανδρέας» επανέρχεται σταδιακά σε πλήρη λειτουργικότητα, με τον μαγνητικό τομογράφο και τον νέο γραμμικό επιταχυντή να αναμένεται να τεθούν σύντομα σε χρήση.

Πάτρα: Σε ρυθμούς θεραπείας ο «Αγ. Ανδρέας» - Από Δεκέμβριο ο μαγνητικός
08 Οκτ. 2025 14:00
Pelop News

Μάχη δίνεται στον «Αγ. Ανδρέα» προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου μετά την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου.

Παρ’ ότι το μηχάνημα δεν υπέστη καμία φθορά ωστόσο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικράτησε στον χώρο όπου στεγάζεται τέθηκε εκτός λειτουργίας ηλεκτροτεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος είναι στη διαδικασία της αντικατάστασης.

Πάτρα: Σε ρυθμούς θεραπείας ο «Αγ. Ανδρέας» - Από Δεκέμβριο ο μαγνητικός

Από την ημέρα της πυρκαγιάς που επέβαλλε την εκκένωση της κόκκινης πτέρυγας

«Πιστεύουμε ότι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει. Δεν ήταν τόσο απλό το πρόβλημα και χρειάστηκαν πολλές διαδικασίες έως ότου φτάσουμε στην αντικατάσταση του φθαρμένου υλικού» μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπακαβός.

Πάτρα: Σε ρυθμούς θεραπείας ο «Αγ. Ανδρέας» - Από Δεκέμβριο ο μαγνητικός

Ιωάννης Μπακαβός

Πέραν αυτού, η υπόλοιπη λειτουργικότητα του νοσοκομείου έχει αποκατασταθεί πλήρως. «Πλέον λειτουργεί και η είσοδος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ώστε τα ασθενοφόρα να έρχονται και να παραδίδουν τα περιστατικά σε στεγασμένο χώρο» εξηγεί ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Καλά είναι τα νέα από μέτωπο εγκατάστασης και λειτουργίας του υπερσύγχρονου γραμμικού επιταχυντή και του αξονικού τομογράφου.

«Απ’ ό,τι φαίνεται τέλος του χρόνου θα είναι πλήρως έτοιμος για να δοθεί σε χρήση προς εξυπηρέτηση των ασθενών μας. Βρισκόμαστε στο στάδιο των μετρήσεων και των πιστοποιήσεων. Παράλληλα, θα ξεκινήσουμε τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας, ώστε να είναι έτοιμοι για τη λειτουργία του όταν δοθεί το πράσινο φως».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ