Πάτρα: Σε ρυθμούς θεραπείας ο «Αγ. Ανδρέας» – Από Δεκέμβριο ο μαγνητικός

Μάχη δίνεται στον «Αγ. Ανδρέα» προκειμένου να αποκατασταθεί η λειτουργία του μαγνητικού τομογράφου μετά την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου.

Παρ’ ότι το μηχάνημα δεν υπέστη καμία φθορά ωστόσο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που επικράτησε στον χώρο όπου στεγάζεται τέθηκε εκτός λειτουργίας ηλεκτροτεχνολογικός εξοπλισμός ο οποίος είναι στη διαδικασία της αντικατάστασης.

«Πιστεύουμε ότι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα επαναλειτουργήσει. Δεν ήταν τόσο απλό το πρόβλημα και χρειάστηκαν πολλές διαδικασίες έως ότου φτάσουμε στην αντικατάσταση του φθαρμένου υλικού» μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπακαβός.

Πέραν αυτού, η υπόλοιπη λειτουργικότητα του νοσοκομείου έχει αποκατασταθεί πλήρως. «Πλέον λειτουργεί και η είσοδος του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών ώστε τα ασθενοφόρα να έρχονται και να παραδίδουν τα περιστατικά σε στεγασμένο χώρο» εξηγεί ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Καλά είναι τα νέα από μέτωπο εγκατάστασης και λειτουργίας του υπερσύγχρονου γραμμικού επιταχυντή και του αξονικού τομογράφου.

«Απ’ ό,τι φαίνεται τέλος του χρόνου θα είναι πλήρως έτοιμος για να δοθεί σε χρήση προς εξυπηρέτηση των ασθενών μας. Βρισκόμαστε στο στάδιο των μετρήσεων και των πιστοποιήσεων. Παράλληλα, θα ξεκινήσουμε τις εκπαιδεύσεις του προσωπικού μας, ώστε να είναι έτοιμοι για τη λειτουργία του όταν δοθεί το πράσινο φως».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



