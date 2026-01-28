Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του διαιτητή βόλεϊ Σάββα Ιορδανίδη

Σήμερα Τετάρτη 26/01/2026, θα τελεστεί η κηδεία του 75χρονου διαιτήτη βόλεϊ Σάββα Ιορδανίδη, στην Πάτρα, που βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στον Καστελλόκαμπο, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς από Πυροσβέστες, το μεσημέρι της Κυριακής 25/Ιαναουαρίου

Η κηδεία του θα γίνει στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.

