Πάτρα: Σήμερα στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης δωρεάς για τη Μονάδα νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»

Για συζήτηση και ψήφιση εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα Τετάρτη 26/11/2025, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορά την κύρωση της σύμβασης δωρεάς για την ανέγερση νέου κτιρίου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, το οποίο θα στεγάσει τη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας «Νίκος Κουρκουλός» στην Παθολογική Κλινική – Ογκολογικό Τμήμα.

Πρόκειται για τη συνέχεια μιας σειράς σημαντικών δωρεών από την Μαριάννα Λάτση, μετά τη Μονάδα στον «Άγιο Σάββα» στην Αθήνα και τη δεύτερη στο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης, που ετησίως περιθάλπουν συνολικά περίπου 60.000 ασθενείς, έρχεται τώρα η τρίτη δωρεά, αυτή τη φορά για τη Δυτική Ελλάδα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Το νέο κτίριο θα είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, προϋπολογισμού 15 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες φροντίδας ογκολογικών και παθολογικών ασθενών στην περιοχή.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου στην Επιτροπή ψήφισε η ΝΔ, ενώ όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν κατά την συνεδρίαση της Ολομέλεια, πλην του ΚΚΕ όπου τοποθετήθηκε με το «Παρών».

Ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση ανέφερε πως «η δωρεά αυτή είναι πολύ σπουδαία για το εθνικό σύστημα Υγείας», προσθέτοντας ότι «όποιος βουλευτής δεν την ψηφίσει είναι ντροπή του, γιατί στην ουσία λέει να αφήσουμε τους ασθενείς να μην έχουν αυτού του επιπέδου τις ιατρικές υπηρεσίες», ενώ ευχήθηκε «μακάρι κάθε κυρία Λάτση και κάθε άλλος ανάλογης οικονομικής επιφάνειας -όπως πρόσφατα έκανε και ο Θανάσης Μαρτίνος με την αντίστοιχη δωρεά της Μονάδας στο Αττικό Νοσοκομείο- να κάνουν τέτοιες δωρεές γιατί κάνουν τη ζωή των ασθενών- συνανθρώπων τους καλύτερη. Και μόνο ευχαριστώ και μπράβο μπορεί να τους λέμε και τίποτε άλλο».

Ο κ. Γεωργιάδης σχετικά με τη δωρεά της κυρίας Λάτση είπε ότι έρχεται μετά την πρώτη που ήταν αυτή «της Μονάδας στον Αγιο Σάββα -και παρά τις αντιδράσεις που υπήρξαν τότε από μερικούς αριστερούς συνδικαλιστές- πραγματοποιήθηκε αλλάζοντας το επίπεδο, την αξιοπρέπεια, την ανθρωπιά και την πραγματικότητα της ημερήσιας νοσηλείας των ημερήσιων ασθενών στην Ελλάδα. Μετά, ακολούθησε η δεύτερή της δωρεά στο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης. Δύο μονάδες, οι οποίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη περιθάλπουν ετησίως 60.000 ανθρώπου!» Τώρα, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης γίνεται μια τρίτη δωρεά από την κυρία Λάτση για να δημιουργηθεί μια ανάλογη Μονάδα στη Δυτική Ελλάδα στο Πανεπιστημιακό του Ρίου. Πρόκειται, είπε ο υπουργός, «να δημιουργηθεί και εκεί ένα νέο κτίριο, αριστούργημα αισθητικής και τελευταίων μηχανημάτων, ύψους 15 εκατ. ευρώ».

Ο κ. Γεωργιάδης, είπε ότι πέρα από ιδεολογικές προκαταλήψεις περί ιδιωτών και δωρεών «δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος με σώας (σχετικά) τας φρένας που να καταψηφίσει μια τέτοια δωρεά» και σημείωσε πως « το να δέχεσαι μια δωρεά από μια ευεργέτιδα, δεν σημαίνει ότι το Κράτος δεν κάνει την δουλειά του».

