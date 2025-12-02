Πάτρα: Σήμερα το «αντίο» στον 24χρονο Ευστάθιο, βρέθηκε νεκρός

Ανείπωτος ο πόνος και ένα «γιατί» για την οικογένεια του 24χρονου Ευστάθιου Σταθόπουλο, που έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, στην Οβρυά Πατρών.

Ο 24χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι του Σαββάτου 29/11/2025, βυθίζοντας στο πένθος του γονείς του Παναγιώτα και Ηλία και τα αδέλφια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και μάλιστα γυμναζόταν

Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 2/12/2025, στις 3 το μεσημέρι, στον ιερό Ναό Αγ. Σωτήρος Οβρυάς.

