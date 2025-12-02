Πάτρα: Σήμερα το «αντίο» στον 24χρονο Ευστάθιο, βρέθηκε νεκρός
Ο 24χρονος Ευστάθιος Σταθόπουλος, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στην Πάτρα.
Ανείπωτος ο πόνος και ένα «γιατί» για την οικογένεια του 24χρονου Ευστάθιου Σταθόπουλο, που έφυγε από τη ζωή αιφνιδίως και ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, στην Οβρυά Πατρών.
Ο 24χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι του Σαββάτου 29/11/2025, βυθίζοντας στο πένθος του γονείς του Παναγιώτα και Ηλία και τα αδέλφια του.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα και μάλιστα γυμναζόταν
Η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί σήμερα Τρίτη 2/12/2025, στις 3 το μεσημέρι, στον ιερό Ναό Αγ. Σωτήρος Οβρυάς.
