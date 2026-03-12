Πάτρα: Στάση αναμονής στην κρεαταγορά – Αβεβαιότητα και ανησυχία στις τάξεις των κρεοπωλών

Υπό κανονικές συνθήκες, αυτή την περίοδο, ακριβώς έναν μήνα πριν από το Πάσχα, η αγορά θα είχε ήδη αρχίσει να κινείται έντονα, με τους καταναλωτές να κάνουν τις πρώτες τους παραγγελίες για τα πασχαλινά αρνιά.

Ωστόσο, φέτος, στην Πάτρα η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική, καθώς το ενδιαφέρον των καταναλωτών μέχρι στιγμής είναι σχεδόν ανύπαρκτο, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους επαγγελματίες του κλάδου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η «Πελοπόννησος» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Κρεοπωλών Νομού Αχαΐας, Βασίλη Παναγιωτόπουλο, προκειμένου να καταγράψει την κατάσταση που επικρατεί στην τοπική αγορά με τα μηνύματα να μην είναι θετικά.

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δυστυχώς, μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των καταναλωτών για αρνιά ενόψει του Πάσχα είναι σχεδόν μηδενικό. Οι τιμές ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα, ωστόσο όλα δείχνουν ότι θα κινηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Οι καταναλωτές εμφανίζονται ιδιαίτερα συγκρατημένοι και αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που έχει επηρεάσει την οικονομία και έχει δημιουργήσει γενικότερη αβεβαιότητα, και ο δεύτερος είναι η ευλογιά των ζώων, η οποία είχε αφήσει έντονο αποτύπωμα στην περιοχή μας το προηγούμενο διάστημα».

Παράλληλα, ο ίδιος έσπευσε να καθησυχάσει τους πολίτες όσον αφορά την επάρκεια και την ασφάλεια των προϊόντων. Oπως τόνισε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα έλλειψης αμνοεριφίων στην περιοχή, ενώ όλα τα ζώα που διατίθενται στην αγορά είναι απολύτως ελεγμένα και ασφαλή για κατανάλωση. «Θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα επάρκειας. Υπάρχουν αρκετά αμνοερίφια στην περιοχή και είναι απολύτως ασφαλή. Η εκτίμησή μου είναι ότι η τιμή του αρνιού θα κινηθεί περίπου στα περυσινά επίπεδα, δηλαδή γύρω στα 14 με 15 ευρώ το κιλό, όπως συνέβη και το 2025. Προτρέπω τον κόσμο να επισκεφθεί τα τοπικά κρεοπωλεία, καθώς και εμείς ως σύλλογος έχουμε αποφασίσει να κρατήσουμε τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερα, ώστε να μπορέσουν όλοι να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι».

Ο προβληματισμός στους κόλπους των κρεοπωλών είναι έντονος, καθώς η μέχρι τώρα ακινησία στην αγορά δυσκολεύει τον προγραμματισμό τους. Οι επαγγελματίες του κλάδου δεν γνωρίζουν ακόμη σε τι ποσότητες θα πρέπει να προχωρήσουν σε παραγγελίες και προμήθειες ενόψει των εορτών του Πάσχα, γεγονός που δημιουργεί αβεβαιότητα για τις επόμενες εβδομάδες.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ

Παρά το κύμα ανατιμήσεων που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες σε διάφορα βασικά αγαθά, κυρίως λόγω των διεθνών εξελίξεων και της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, στην αγορά των κρεάτων οι τιμές μέχρι στιγμής παραμένουν σχετικά σταθερές.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η «Π» σε συνοικιακά κρεοπωλεία της Πάτρας, οι τιμές στα βασικά είδη κρέατος διαμορφώνονται ως εξής:

Το αρνί πωλείται από 14 έως 15 ευρώ το κιλό.

Το μοσχάρι -που παρουσιάζει και τη μεγαλύτερη διακύμανση- κυμαίνεται από 13 έως 17 ευρώ το κιλό.

Το κοτόπουλο πωλείται περίπου από 4,5 έως 5 ευρώ το κιλό.

Το χοιρινό διατίθεται από 7,5 έως 8,5 ευρώ το κιλό.

