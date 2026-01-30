Πάτρα: Στην Αστυνομία η Πρόξενος της Γαλλίας

Την Γενική Πρόξενο της Γαλλίας στην Ελλάδα, Diane Roeser, συνοδευόμενη από την Επίτιμη Πρόξενο της Γαλλίας Χριστίνα Δευτεραίου, υποδέχθηκαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας

υποστράτηγος Θεόδωρος Τσάτσαρης και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης

Αστυνομίας Αχαΐας, ταξίαρχος Ιωάννης Μπούμης, στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δυο πλευρές είχαν την ευκαιρία να

συζητήσουν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της αγαστής και

αρμονικής συνεργασίας των Ελληνικών και Γαλλικών Αρχών.

