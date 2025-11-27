Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος – Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά
Νέα ψηφιακά έργα ενισχύουν την ασφάλεια και λειτουργία του Δήμου Πατρέων
Ο Δήμος προχωρά σε μία σημαντική επένδυση ψηφιακού εκσυγχρονισμού, εντάσσοντας νέα εργαλεία που αναμένεται να ενισχύσουν τόσο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του όσο και την ασφάλεια και ενημέρωση των δημοτών.
Το πρώτο τμήμα αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης Παιδικών Σταθμών, ευπαθών ομάδων, λαϊκών αγορών και χώρων άθλησης, με προϋπολογισμό 159.712,00 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες.
Το δεύτερο τμήμα αφορά το έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων Πολιτικής Προστασίας, Κρίσεων, πλημμυρών και σεισμών, με εκτιμώμενη αξία 325.475,20 ευρώ και διάρκεια σύμβασης εννέα μηνών. Πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να ενισχύσει την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα της πόλης απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις.
Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων
Μία από τις δράσεις που θα υιοθετηθούν έχει να κάνει με ένα λογισμικό Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων. Αφορά στην προμήθεια, προσαρμογή και παραμετροποίηση ενός Λογισμικού Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεργασία και τον συντονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εσωτερικά μεταξύ όλων των στελεχών της, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς Πολιτικής Προστασίας. Το σύστημα θα βοηθά στην επίγνωση της κατάστασης, στη διαμόρφωση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και θα συνεπικουρεί στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημία κ.ά.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων.
Σήμα ανόδου στάθμης και ταχύτητας υδάτων
Κατάσταση Κτιρίων μετά από Σεισμό
Παιδικοί σταθμοί και ενημέρωση γονέων
Μέσω εφαρμογής θα μπορεί να γίνεται η διαχείριση των παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δήμου Πατρέων. Ειδικότερα, το Πληροφοριακό Σύστημα προορίζεται να καλύψει τη διαχείριση των σταθμών, με ταυτόχρονη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στη καταχώρηση των αιτήσεων τους, και των στελεχών να διαχειρίζονται τις εγγραφές, τις παρουσίες παιδιών και υπαλλήλων, τα τροφεία (Δήμου και ΕΕΤΑΑ-Voucher) και την αποθήκη στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πατρέων. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία όλες οι αιτήσεις των ωφελούμενων γονέων θα πρέπει να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και, παράλληλα, τόσο ο Δήμος Πατρέων όσο και ο ωφελούμενος θα έχουν ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα σε πραγματικό χρόνο.
Διαχείριση ευπαθών ομάδων
Αντικείμενο της δράσης είναι να αποτελέσει το σημαντικότερο και ταχύτερο δίαυλο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου Πατρέων με την άμεση ανταπόκριση των σχετικών αιτημάτων, καθώς και με την αμφίδρομη επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες που προσφέρουν κοινωνικές παροχές. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος με αυτή τη δράση θα μπορεί να συγκεντρώνει, να ελέγχει και να διαχειρίζεται πληροφορίες αλλά και μια σειρά από δεδομένα που αφορούν τις Υπηρεσίες Πρόνοιας που προσφέρει. Σκοπός είναι να αποτελέσει τη μοναδική και ενιαία αποτύπωση των ωφελούμενων, που δέχονται κοινωνική στήριξη, σε οποιαδήποτε δομή του Δήμου Πατρέων ή των νομικών του προσώπων, καθώς και τη διαχείριση και διασύνδεση των διαχρονικών υπηρεσιών και προνοιακών παροχών που στοχευμένα απευθύνονται στους πολίτες αυτούς.
Πλατφόρμα για Λαϊκές Αγορές
Η συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα έχει σκοπό να καλύψει πλήρως τη διαχείριση των λαϊκών αγορών του Δήμου με ένα ολοκληρωμένο και ομοιογενή τρόπο. Σήμερα η διαχείριση αυτή γίνεται χωρίς σύγχρονο μηχανογραφημένο τρόπο με αποτέλεσμα να απαιτεί σημαντικούς πόρους, να καθίσταται δύσκολος ο έλεγχος των πωλητών και να υπάρχουν τελικά διαφυγόντα/ανείσπρακτα έσοδα για τον Δήμο. Το σύστημα θα διαχειρίζεται το σύνολο των εμπόρων-παραγωγών, ανά λαϊκή αγορά και θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα του Δήμου. Θα δύναται να καθορισθεί η ημέρα της εβδομάδος καθώς και η τοποθεσία που λειτουργεί κάθε λαϊκή αγορά στον Δήμο. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαφορετικών τύπων δημοτικών τελών.
Χώροι άθλησης και πολιτισμού
Με την εν λόγω εφαρμογή θα γίνει η ψηφιακή οργάνωση και διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας του Δήμου. Δυνητικοί ωφελούμενοι είναι τα άτομα όλων των ηλικιών που κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου, με ταυτόχρονη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στη επιλογή των προγραμμάτων του και να έχουν ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών, που κατέχει ένας Δήμος ή το νομικό πρόσωπο, σε χειρόγραφα συστήματα. Θα παρέχει την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των γηπέδων και αθλητικών/πολιτιστικών χώρων αρμοδιότητας διαχείρισης του Δήμου, καθώς και τη δυνατότητα δέσμευσής τους.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News