Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος – Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά

Νέα ψηφιακά έργα ενισχύουν την ασφάλεια και λειτουργία του Δήμου Πατρέων

Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος - Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά
27 Νοέ. 2025 18:00
Pelop News

Πολύ ενδιαφέροντα ψηφιακά εργαλεία σκοπεύει να εντάξει στο «οπλοστάσιό» του ο Δήμος Πατρέων καθώς έχει ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την προμήθεια Ψηφιακών Πλατφορμών Διαχείρισης και Εξυπνου Συστήματος Προειδοποίησης και Αντιμετώπισης Κινδύνων.

Ο Δήμος προχωρά σε μία σημαντική επένδυση ψηφιακού εκσυγχρονισμού, εντάσσοντας νέα εργαλεία που αναμένεται να ενισχύσουν τόσο την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του όσο και την ασφάλεια και ενημέρωση των δημοτών.

Το πρώτο τμήμα αφορά τις ψηφιακές πλατφόρμες διαχείρισης Παιδικών Σταθμών, ευπαθών ομάδων, λαϊκών αγορών και χώρων άθλησης, με προϋπολογισμό 159.712,00 ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες.

Το δεύτερο τμήμα αφορά το έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων Πολιτικής Προστασίας, Κρίσεων, πλημμυρών και σεισμών, με εκτιμώμενη αξία 325.475,20 ευρώ και διάρκεια σύμβασης εννέα μηνών. Πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να ενισχύσει την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα της πόλης απέναντι σε σύγχρονες προκλήσεις.

Πολιτική Προστασία και Διαχείριση Κρίσεων

Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος - Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά

Μία από τις δράσεις που θα υιοθετηθούν έχει να κάνει με ένα λογισμικό Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων. Αφορά στην προμήθεια, προσαρμογή και παραμετροποίηση ενός Λογισμικού Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά στη συνεργασία και τον συντονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο εσωτερικά μεταξύ όλων των στελεχών της, αλλά και με όλους τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους Φορείς Πολιτικής Προστασίας. Το σύστημα θα βοηθά στην επίγνωση της κατάστασης, στη διαμόρφωση Κοινής Επιχειρησιακής Εικόνας και θα συνεπικουρεί στη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημία κ.ά.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων.

 

Σήμα ανόδου στάθμης και ταχύτητας υδάτων

Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος - Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακάΑλλο έξυπνο σύστημα θα ειδοποιεί έγκαιρα για την άνοδο στάθμης και ταχύτητας υδάτων σε έντονες βροχοπτώσεις. Πρόκειται για εξειδικευμένο υποσύστημα παρακολούθησης εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Στόχος είναι η άμεση και αξιόπιστη ταυτοποίηση της αύξησης της στάθμης των υδάτων, καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου σε περίπτωση πλημμύρας. Επίσης, το σύστημα δύναται να ενεργοποιεί εγκατεστημένες ηλεκτρονικές πινακίδες σήμανσης του οδικού δικτύου, ώστε επιτυγχάνεται η επιτόπου ενημέρωση των δημοτών/ οδηγών για την αυξημένη επικινδυνότητα διέλευσης της εκάστοτε γέφυρας, αποτρέποντας με αυτό τον τρόπο πιθανά ατυχήματα. Η θέση μέτρησης στάθμης-ταχύτητας υδάτων, θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση ενός σταθμού για επιτήρηση ποταμού σε θέση κοντά στις πηγές του ποταμού Γλαύκου.

Κατάσταση Κτιρίων μετά από Σεισμό

Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος - Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακάΕνα τρίτο σύστημα αφορά την άμεση αποτύπωση κατάστασης δημοτικών κτιρίων μετά από σεισμό. Πρόκειται για ένα σύστημα άμεσης και αξιόπιστης εκτίμησης των επιπτώσεων ενός σημαντικού σεισμικού γεγονότος σε δημόσια κτίρια (σχολεία, δημαρχεία, ΚΑΠΗ, άλλα δημοτικά κτίρια), αμέσως μετά την εκδήλωσή του. Με τη χρήση εγκατεστημένων αισθητήρων επιτάχυνσης και εξειδικευμένων αλγορίθμων, το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την πιθανότητα το κάθε κτίριο να έχει υποστεί ζημιές και ενημερώνει τον Δήμο ή και άλλους αρμόδιους φορείς για τη λήψη των απαραίτητων ενεργειών προστασίας. Θα εγκατασταθεί σε 8 σχολεία του Δήμου. Οι ακριβείς θέσεις θα προσδιορισθούν στη μελέτη εφαρμογής έπειτα από αυτοψία πολιτικού μηχανικού.

Παιδικοί σταθμοί και ενημέρωση γονέων

Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος - Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακάΜέσω εφαρμογής θα μπορεί να γίνεται η διαχείριση των παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δήμου Πατρέων. Ειδικότερα, το Πληροφοριακό Σύστημα προορίζεται να καλύψει τη διαχείριση των σταθμών, με ταυτόχρονη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στη καταχώρηση των αιτήσεων τους, και των στελεχών να διαχειρίζονται τις εγγραφές, τις παρουσίες παιδιών και υπαλλήλων, τα τροφεία (Δήμου και ΕΕΤΑΑ-Voucher) και την αποθήκη στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πατρέων. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα περιλαμβάνει διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία όλες οι αιτήσεις των ωφελούμενων γονέων θα πρέπει να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και, παράλληλα, τόσο ο Δήμος Πατρέων όσο και ο ωφελούμενος θα έχουν ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα σε πραγματικό χρόνο.

 

Διαχείριση ευπαθών ομάδων

Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος - Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακάΑντικείμενο της δράσης είναι να αποτελέσει το σημαντικότερο και ταχύτερο δίαυλο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου Πατρέων με την άμεση ανταπόκριση των σχετικών αιτημάτων, καθώς και με την αμφίδρομη επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες που προσφέρουν κοινωνικές παροχές. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος με αυτή τη δράση θα μπορεί να συγκεντρώνει, να ελέγχει και να διαχειρίζεται πληροφορίες αλλά και μια σειρά από δεδομένα που αφορούν τις Υπηρεσίες Πρόνοιας που προσφέρει. Σκοπός είναι να αποτελέσει τη μοναδική και ενιαία αποτύπωση των ωφελούμενων, που δέχονται κοινωνική στήριξη, σε οποιαδήποτε δομή του Δήμου Πατρέων ή των νομικών του προσώπων, καθώς και τη διαχείριση και διασύνδεση των διαχρονικών υπηρεσιών και προνοιακών παροχών που στοχευμένα απευθύνονται στους πολίτες αυτούς.

 

Πλατφόρμα για Λαϊκές Αγορές

Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος - Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακάΗ συγκεκριμένη ψηφιακή πλατφόρμα έχει σκοπό να καλύψει πλήρως τη διαχείριση των λαϊκών αγορών του Δήμου με ένα ολοκληρωμένο και ομοιογενή τρόπο. Σήμερα η διαχείριση αυτή γίνεται χωρίς σύγχρονο μηχανογραφημένο τρόπο με αποτέλεσμα να απαιτεί σημαντικούς πόρους, να καθίσταται δύσκολος ο έλεγχος των πωλητών και να υπάρχουν τελικά διαφυγόντα/ανείσπρακτα έσοδα για τον Δήμο. Το σύστημα θα διαχειρίζεται το σύνολο των εμπόρων-παραγωγών, ανά λαϊκή αγορά και θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα του Δήμου. Θα δύναται να καθορισθεί η ημέρα της εβδομάδος καθώς και η τοποθεσία που λειτουργεί κάθε λαϊκή αγορά στον Δήμο. Η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαφορετικών τύπων δημοτικών τελών.

 

Χώροι άθλησης και πολιτισμού

Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος - Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακάΜε την εν λόγω εφαρμογή θα γίνει η ψηφιακή οργάνωση και διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας του Δήμου. Δυνητικοί ωφελούμενοι είναι τα άτομα όλων των ηλικιών που κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών Αθλητισμού – Πολιτισμού του Δήμου, με ταυτόχρονη δυνατότητα των πολιτών να συμμετέχουν ενεργά στη επιλογή των προγραμμάτων του και να έχουν ενημέρωση για τα εν εξελίξει αιτήματα σε πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενοποίηση και την αυτοματοποίηση των διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών, που κατέχει ένας Δήμος ή το νομικό πρόσωπο, σε χειρόγραφα συστήματα. Θα παρέχει την ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των γηπέδων και αθλητικών/πολιτιστικών χώρων αρμοδιότητας διαχείρισης του Δήμου, καθώς και τη δυνατότητα δέσμευσής τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:31 Αυτός είναι ο λόγος που ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Δ. Μάλλιος συναντήθηκε με τους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο
18:19 Βλαντιμίρ Πούτιν: «Το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ είναι βάση για μελλοντικές συμφωνίες»
18:15 Η Ολυμπιακή Φλόγα διέσχισε τη Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου στη διαδρομή της για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο – Cortina 2026
18:11 Καθηγητής στη σχολή αστυφυλάκων και «ειδικός» στο real estate, ο δικηγόρος που θησαύριζε πουλώντας πλαστούς πίνακες
18:00 Πάτρα: Στο δρόμο της μετάβασης ο Δήμος – Ποιες δομές και υπηρεσίες θα ελέγχονται ψηφιακά
17:49 «Μπορείς να αλλάξεις όλη την ομάδα», η Παρτίζαν σε Ομπράντοβιτς!
17:45 Προς ένα συνέδριο εφαλτήριο της εκλογικής νίκης του ΠΑΣΟΚ
17:45 Η Ολυμπιακή Φλόγα πέρασε από τη Γέφυρα
17:33 Κορονοϊός: 12 νεκροί και 138 εισαγωγές ο απολογισμός της τελευταίας εβδομάδας
17:27 Σπιράλ: Ψηφιακό Μουσείο για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία
17:18 Η ματωμένη καρέκλα και το έπιπλο με τα κρυμμένα χρήματα από φωτογραφία ντοκουμέντο στη Σαλαμίνα
17:10 Πώς η Πάτρα θα βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος το επόμενο 10ήμερο
17:09 Βόρεια Κορέα: Τα ρωσικά υποχρεωτικό μάθημα στα σχολεία
17:03 Το Επιμελητήριο Αχαΐας φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
16:56 ΕΟΠΥΥ: Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής – Πώς να υποβάλετε ηλεκτρονικά αίτηση
16:48 Αυστραλία: Καρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη ΒΙΝΤΕΟ
16:32 Απίστευτες εικόνες από τα Τζουμέρκα – Σπίτια «στον αέρα» μετά από κατολίσθηση ΦΩΤΟ
16:24 Η Ρωσία απαντά στην Κάγια Κάλας: «Κανένας δεν μπορεί να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
16:16 Στην Κρήτη η σορός του 19χρονου που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα στη Ρόδο
16:08 Κέβιν Σπέισι: Ξανά σε δίκη – Τον κατηγορούν τρεις άνδρες για σεξουαλική κακοποίηση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ