Πάτρα: Στο προσκήνιο τα 60 «αόρατα» καταφύγια – Έρχεται κλιμάκιο για επιθεώρηση

Μια μυστική «κωμόπολη» που κρύβεται κάτω από την Πάτρα -χωρίς να γνωρίζουμε πού- έρχονται να επιθεωρήσουν δύο ανώτεροι αξιωματικοί του υπουργείου Εθνικής Αμυνας και 15μελες κλιμάκιο, αποτελούμενο από στελέχη υπουργείων.

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως και τις 19 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει έναν ευρύτατο κύκλο ενημέρωσης, παρεμβάσεων και συσκέψεων για τα 60 «άγνωστα» καταφύγια της αχαϊκής πρωτεύουσας, τα οποία είναι καταχωρισμένα στην Υπηρεσία Παλλαϊκής Αμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης – Εκτακτων Αναγκών (ΠΑΜ – ΠΣΕΑ) για την προστασία του άμαχου πληθυσμού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή πολέμου.

ΠΡΙΝ 7 ΧΡΟΝΙΑ

Τελευταία φορά που είχε γίνει αντίστοιχη επιθεώρηση στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή ήταν πριν από 7 χρόνια. Η επικείμενη επικαιροποίηση της κατάστασης προφανώς δεν είναι ασύνδετη από τις «σειρήνες πολέμου» που ακούγονται στην Ευρώπη και δη στη Γερμανία και τη Γαλλία, που πιθανολογούν ότι ενδέχεται η Ευρώπη να δεχθεί εισβολή από τη Ρωσία και ήδη λαμβάνουν τα μέτρα τους για την προστασία των άμαχων πληθυσμών τους. Το ίδιο έχει συμβεί, επίσης, και στις σκανδιναβικές χώρες, που ποικιλοτρόπως ενημερώνουν τους πολίτες τους, ώστε να γνωρίζουν τι θα πράξουν για να προφυλαχθούν «αν έλθει κρίση ή πόλεμος». Μοιράζονται φυλλάδια με τον ανωτέρω τίτλο.

ΑΓΝΩΣΤΑ

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών παραμονής του πολυμελούς κλιμακίου στην Πάτρα, προγραμματίζονται αυτοψίες, επαφές και συσκέψεις με όλους τους φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, ένεκα κρίσης ή πολέμου. Ειδικότερα, προβλέπεται επικαιροποίηση του καταλόγου και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα «αόρατα» καταφύγια της Πάτρας (οι απλοί πολίτες γνωρίζουν μόνο το καταφύγιο των Υψηλών Αλωνίων και αυτά που υπάρχουν στο Δασύλλιο).

Η συντριπτική πλειοψηφία των καταγεγραμμένων καταφυγίων της αχαϊκής πρωτεύουσας, αφορά δημόσια κτίρια, υπόγεια πολυκαταστημάτων, πολυκατοικιών κ.ο.κ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

Παράλληλα οι αξιωματούχοι του κλιμακίου θα έχουν συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την τοπική ΕΛΑΣ, καθώς και με εκπροσώπους άλλων φορέων, που εμπλέκονται σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης (Διευθύνσεις Υγιεινής, Εκπαίδευσης, Μηχανολογικού, Εφορεία Αρχαιοτήτων, ΔΥΠΑ κ.ά.)

Μιλώντας με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες για την κατάσταση των καταφυγίων της πόλης δεν γίναμε… σοφότεροι. Πρόκειται, βέβαια, για ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα, που άπτεται της εθνικής ασφάλειας, όπως και της ασφάλειας των πολιτών εφόσον παραστεί ανάγκη να προστρέξουν στα καταφύγια. Αντλήσαμε, ωστόσο, τη διαβεβαίωση ότι «ελέγχεται γενικώς η κατάσταση, αλλά αρκετά πρέπει να αντιμετωπισθούν, για να μην βρεθούμε μπροστά σε μια ασυντόνιστη εικόνα εκείνες τις κρίσιμες ώρες που χρειαστεί να τρέξουμε στα καταφύγια».

ΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΙ

Πρέπει, συνεπώς, να μην υποτιμάται η κρίσιμη παράμετρος, που σχετίζεται με τον ανυποψίαστο πληθυσμό, επειδή θεωρεί ότι είναι πολύ «ακραίο» το σενάριο να κρυφτεί σε καταφύγιο. Αλλά, επειδή και η Πολιτεία διακατέχετα (;) από την ίδια αντίληψη και μένει ανενημέρωτος και ανεκπαίδευτος ο πολίτης, προφανώς χρειάζεται να αναθεωρηθεί η μυστικοπάθεια γύρω από τα καταφύγια…

Στο μεταξύ, όπως προαναφέραμε, η προηγούμενη αυτοψία στην Πάτρα έγινε το 2017, όταν τότε δεν παρατηρούνταν γεωπολιτικές εντάσεις.

Ακολούθησαν, ωστόσο, οι πόλεμοι στην Ουκρανία και τη Μ. Ανατολή, οι φόβοι της Ευρώπης για έναν ευρω-ρωσικό πόλεμο και διαφαίνεται πλέον μια κινητικότητα και στην Ελλάδα για την επικαιροποίηση ή τη λήψη μέτρων προφύλαξης του πληθυσμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Αυτή η κινητικότητα αξίζει να σημειωθεί ότι συμπίπτει με μια κοινοβουλευτική παρέμβαση, η οποία έγινε από τον πρόεδρο της «Ελληνικής Λύσης», ο οποίος ζήτησε να πληροφορηθεί σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα καταφύγια στην Ελλάδα.

Σχεδόν πριν ένα μήνα απάντησε στον κ. Βελλόπουλο, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο οποίος ανέφερε ότι 2.892 χώροι στην Ελλάδα έχουν χαρακτηρισθεί ως καταφύγια, με συνολική χωρητικότητα 1.981.514 άτομα, αριθμός που μπορεί να αυξηθεί έως 30% εφόσον χρειασθεί.

ΣΕ 24 ΩΡΕΣ

Ο κ. υφυπουργός πρόσθεσε ότι σε κάθε περιφερειακή ενότητα συγκροτούνται ειδικές επιτροπές, που έχουν ως αποστολή την εξεύρεση κατάλληλων χώρων. Οι λίστες των καταφυγίων αποστέλλονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπου γίνεται η τελική καταγραφή.

Επίσης, ο κ. Λαμπρόπουλος υπογράμμισε το πλαίσιο των φορέων και ιδιωτών, που έχουν την ευθύνη την συντήρησης των καταφυγίων. Οι ΟΤΑ ευθύνονται για τα δημόσια, ενώ οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών χώρων φέρουν την ευθύνη προετοιμασίας τους σε περίπτωση επιστράτευσης ή έκτακτης ανάγκης.

Τέλος, ο κ. υφυπουργός διαβεβαίωσε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχει πρόβλεψη ενεργοποίησης των καταφυγίων εντός 24 ωρών.

