Πάτρα: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι κατά του εργασιακού νομοσχεδίου ΦΩΤΟ

Στους ρυθμούς της 24ωρης πανελλαδικής απεργία που έχει προκηρυχθεί για σήμερα Τρίτη 14/10/2025, από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που, όπως υποστηρίζουν, «νομιμοποιεί το 13ωρο και διαλύει τα εργασιακά δικαιώματα», κινείται και η Πάτρα.

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, το τοπικό παράρτημα της ΑΔΕΔΥ και δεκάδες σωματεία του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα δίνουν ραντεβού στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου.

Τα αιτήματα των συνδικάτων εστιάζουν στην απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, την καθιέρωση 7ώρου – 5ημέρου – 35ώρου, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο, αυξήσεις στους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και μόνιμη, σταθερή δουλειά για όλους.

Πάτρα: Δεν θα μαζέψει τα απορρίμματα ο Δήμος λόγω απεργίας – Έκκληση προς τους πολίτες

Τη συμμετοχή της στην απεργιακή συγκέντρωση ανακοίνωσε και η δημοτική αρχή Πατρέων, δηλώνοντας ότι «οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές να δουλεύουν μέχρι τελικής πτώσεως» και πως «δεν θα γίνουν σκλάβοι του 21ου αιώνα». Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει ότι λόγω της απεργίας δεν θα γίνει αποκομιδή απορριμμάτων σήμερα και καλεί τους πολίτες να μην κατεβάσουν σκουπίδια στους κάδους έως την Τετάρτη το πρωί.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τα ανακυκλώσιμα υλικά, καλό είναι να τα δεματοποιούν και μετά να τα τοποθετούν στους μπλε κάδους.

Οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ συμμετέχουν στην απεργία

Στήριξη στις κινητοποιήσεις εκφράζει και η ΟΕΒΕΣΝΑ. Αντίστοιχα, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά Αχαΐας καλούν σε μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ

Η ΕΣΗΕΠΗΝ συμμετέχει στην στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΣΥ και καλεί τα μέλη της σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00.

Η ΕΣΗΕΠΗΝ συμμετέχει στην στάση εργασίας που κήρυξε η ΠΟΕΣΥ και καλεί

τα μέλη της σε 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της Τρίτης 14

Οκτωβρίου 2025.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΠΟΕΣΥ:

Στάση εργασίας 11:00 έως τις 15:00

σε όλα τα ΜΜΕ την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και οι Ενώσεις Συντακτών μέλη

της συμμετέχουν με 4ωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 15:00 της

Τρίτης 14 Οκτωβρίου 2025 στην 24ωρη Πανελλαδική απεργία που έχουν

κηρύξει τα εργατικά κέντρα και η ΑΔΕΔΥ, και στηρίζει η ΓΣΕΕ.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου και των ΜΜΕ ενώνουμε τη φωνή μας με

τους εργαζόμενους όλης της χώρας ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές που

οδηγούν σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και σε

συρρίκνωση των δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν με αγώνες.

Οι εργαζόμενοι στο χώρο του Τύπου, με τα ήδη εξοντωτικά ωράρια και την

ολοένα και αυξανόμενη εντατικοποίηση της εργασίας μας λέμε «ΟΧΙ ΣΤΟ

13ΩΡΟ» και τονίζουμε, ότι δεν είμαστε αναλώσιμοι και ο χρόνος της εργασίας

μας δεν είναι εμπόρευμα χωρίς όρια και χωρίς όρους.

Το νέο αυτό πλήγμα στα εργασιακά δικαιώματα έρχεται να προστεθεί στην

συνεχιζόμενη άρνηση εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών να προσέλθουν

ακόμα και σε διάλογο για την κατάρτιση Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας στον

ιδιωτικό τομέα. Άρνηση η οποία έχει ως αποτέλεσμα υποαμειβόμενους

εργαζομένους, όμηρους ατομικών συμβάσεων, όπου επικρατεί το δίκαιο του

ισχυρού. Επίσης, δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο που να αντιμετωπίζει την

απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου.

Παράλληλα, όχι μόνο οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ, αλλά και το σύνολο της

ελληνικής κοινωνίας, βιώνουμε σειρά αλλεπάλληλων εκρηκτικών αυξήσεων, οι

οποίες δημιουργούν μία ασφυκτική κατάσταση για τους εργαζόμενους που

βλέπουν τα εισοδήματα και τους πόρους τους ουσιαστικά να εξανεμίζονται, χωρίς

να λαμβάνεται κανένα μέτρο για την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας.

Διατρανώνουμε τη διαμαρτυρία μας για τη συνεχιζόμενη και διαρκώς αυξανόμενη

πίεση σε βάρος της δημοσιογραφίας και των δημοσιογράφων και τελικά σε βάρος

της αξιόπιστης και ελεύθερης ενημέρωσης, η οποία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο

της δημοκρατικής λειτουργίας.

Διεκδικούμε:

· ΣΣΕ σε όλα τα ΜΜΕ στον ιδιωτικό τομέα και άμεσες και ουσιαστικές

αυξήσεις στους ονομαστικούς μισθούς και τις συντάξεις. Επισημαίνεται ότι στην

οδηγία της ΕΕ, καλούνται τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τις Συλλογικές

Συμβάσεις Εργασίας, ώστε να καλύπτονται από αυτές το 80% των εργαζομένων.

· Αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας Ουσιαστικά και

αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας.

· Εθνικά και ευρωπαϊκά μέτρα στήριξης για την προστασία των εισοδημάτων

και των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

· Ενημέρωση με αξιοπιστία και πλουραλισμό.

* Από την τετράωρη στάση εργασίας εξαιρούνται οι συνάδελφοι που

καλύπτουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, στις οποίες

καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά.

